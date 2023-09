Angelina Jolie revela por que se afastou das protagonistas nos últimos sete anos

Angelina Jolie, uma das figuras mais icônicas de Hollywood, abriu seu coração recentemente sobre sua decisão de se afastar dos papéis de atuação de destaque por um período de sete anos. Ela explicou que essa pausa deve-se a uma busca pelo equilíbrio pessoal e bem-estar emocional, optando por projetos que não exijam longos períodos de filmagem.

Aos 48 anos, Angelina Jolie permaneceu discretamente afastada das grandes telas, preferindo aceitar trabalhos que não sobrecarregassem sua agenda. Em uma entrevista recente ela compartilhou sua experiência admitindo ter se sentido "um pouco abatida ultimamente" e afirmando que não se sente verdadeiramente como ela mesma há uma década.

Seu último papel nas telonas foi em 2021, quando interpretou Thena no filme "Eternos", da Marvel. No entanto, o único projeto futuro confirmado é a dublagem da personagem Mestre Tigresa em "Kung Fu Panda 4", seguindo a trajetória de seu personagem nos filmes anteriores da franquia.

Parte de sua jornada de autodescoberta levou Angelina Jolie à criação da linha de moda Atelier Jolie. Recentemente, ela alugou um edifício em Nova York para abrigar essa iniciativa. O local, na 57 Great Jones Street, tem uma história rica, anteriormente pertencendo a Andy Warhol e sendo o lar do artista Jean-Michel Basquiat até sua morte, em 1988.

O site do Atelier Jolie expressa gratidão por ocupar esse espaço e se compromete a respeitar o legado artístico que o acompanha, promovendo sensos de comunidade e da livre criatividade. Além disso, em homenagem a Jean-Michel Basquiat, as irmãs do falecido artista, Lisane Basquiat e Jeanine Heriveaux, estão organizando uma exposição chamada "King Pleasure" no local.

A visão do Atelier Jolie é criar um "coletivo criativo de autoexpressão" que utiliza apenas materiais vintage de alta qualidade e cabeçotes em suas criações. Essa nova empreitada reflete não apenas a busca de Angelina Jolie por equilíbrio pessoal, mas também seu compromisso com a moda sustentável e a celebração do legado artístico que a rodeia.