Taylor Swift empresta apartamento para Sophie Turner durante disputa legal com Joe Jonas

A amizade entre celebridades nem sempre é apenas para as câmeras. Taylor Swift demonstrou seu apoio genuíno a Sophie Turner, estendendo a mão durante um momento difícil em sua vida pessoal.

Desde o anúncio da separação de Sophie Turner e Joe Jonas, a superestrela da música tem estado ao lado da atriz, proporcionando jantares reconfortantes e entretenimento para amenizar o difícil término.

No entanto, agora surge a notícia de que Swift, aos 33 anos, emprestou a Turner, de 27 anos, um deslumbrante apartamento em seu próprio bairro no centro de Nova York, onde a atriz e seus filhos podem residir enquanto Turner e Jonas resolvem suas complexas questões de guarda.

Parceria

Ao que parece, a intérprete de "Shake It Off" possui um apartamento em Tribeca como propriedade de investimento, mas entregou as chaves à estrela de "Game of Thrones" como residência temporária. Fontes do Page Six relatam que Turner já foi vista se instalando no famoso bairro chique, explorando alguns dos locais de comida da região.

Na quarta-feira, 27/9, Turner foi vista saindo do apartamento com suas duas filhas e uma mulher misteriosa. Um berço de viagem dobrável e duas grandes malas também foram vistos sendo retirados do prédio e colocados em um veículo. Turner auxiliou as crianças a se acomodarem no SUV antes de se despedir e retornar à moradia.

Determinações judiciais

Anteriormente, a estrela britânica estava hospedada em um hotel de luxo em Midtown com suas filhas Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1 ano. Na semana passada, Turner processou seu ex-marido, acusando-o de reter os passaportes das filhas para impedi-las de retornar à Inglaterra, acusação firmemente negada por Jonas. No entanto, um juiz determinou que as crianças devem permanecer em Nova York até que o divórcio do casal seja resolvido.

O líder da banda DNCE, de 34 anos, entrou com o pedido de divórcio de Turner em 5 de setembro, após quatro anos de casamento. Embora inicialmente tenham tentado manter as coisas civilizadas, agora estão envolvidos em uma complicada batalha legal. O advogado de Nova York Aaron Richard Golub, que não está envolvido no caso de Jonas e Turner, afirmou que será uma longa batalha nos tribunais, dada a complexidade do processo que envolve três jurisdições diferentes e dois sistemas legais distintos.

A representante de Taylor Swift não quis comentar, e o representante de Turner não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.