Suga, do BTS, anuncia pausa na carreira para iniciar serviço militar obrigatório

Suga, um dos talentosos vocalistas do renomado grupo de K-Pop BTS, iniciou seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul nesta semana, surpreendendo seus fãs em todo o mundo. A notícia foi anunciada por meio de uma emocionante carta publicada na plataforma Weverse no último dia 21/9 e revelada em matéria no Observatório dos Famosos.

Na carta, Suga expressou sua gratidão aos ARMYs, à enorme base de fãs do BTS, por seu apoio constante ao longo de sua carreira. Ele assegurou a todos que esta pausa na carreira é temporária e que ele retornará assim que concluir seu serviço militar. Suga afirmou: "Olá, aqui é o Suga. Vim me despedir! Graças aos ARMYs, consegui chegar com segurança onde estou agora. Mas agora chegou o momento. Cumprirei diligentemente meu serviço militar e voltarei assim que eu terminar o mesmo."

Preocupado

O rapper também demonstrou preocupação com o bem-estar de seus fãs, pedindo que eles cuidem de si mesmos durante a transição do outono e garantindo que todos se mantenham saudáveis. Ele encerrou sua mensagem emocionante com um caloroso agradecimento: "Por favor, tenham cuidado com a mudança fria da estação para o outono. Fiquem bem e vamos todos permanecer saudáveis para estarmos juntos e nos vermos em 2025! ARMY!!!! obrigado sempre e eu te amo."

Suga não está sozinho nessa jornada, já que outros membros do BTS, como Jin e J-Hope, também já se alistaram, afastando-se temporariamente de suas atividades musicais. No entanto, mesmo com o hiato temporário, todos os membros do BTS renovaram seus contratos exclusivos com a Big Hit Music, garantindo que continuarão a encantar os fãs com sua música cativante assim que terminarem seus deveres militares.