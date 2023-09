Reality show "Naked Attraction" se torna um sucesso na Max

Naked Attraction, o polêmico reality show britânico que apresenta participantes totalmente nus, se tornou o programa número 1 na lista das 10 séries mais assistidas da Max, plataforma de streaming. Neste programa não indicado para o local de trabalho (Not Safe For Work - NSFW), os concorrentes se envolvem em encontros "invertidos", começando pelos pés e terminando com os rostos dos possíveis parceiros.

A premissa do programa é que os concorrentes avaliam e eliminam uns aos outros com base exclusivamente em sua aparência física, em uma competição irreverente segundo o New York Post, que foi lançada há sete anos no exterior.

Agora, os espectadores dos Estados Unidos podem assistir às seis primeiras temporadas de "Naked Attraction" na Max, e isso tem chamado bastante atenção online, mesmo sem a divulgação de novos trailers para promovê-lo.

Aparência

Os espectadores parecem ter descoberto o programa por conta própria, e as discussões crescentes nas redes sociais têm gerado ainda mais interesse. A nudez é o foco central em "Naked Attraction", onde os concorrentes fazem críticas e eliminações com base apenas na aparência física.

Uma pessoa no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, até mesmo afirmou que o programa "pode ser o melhor reality show de todos os tempos". Outro usuário escreveu: "Minha irmã me apresentou a esse programa 'Naked Attraction' e é a coisa mais louca que já assisti na TV".

@WFANmornings Naked Attraction might just be the greatest reality show of all time. Thanks @GioWFAN @Alsboringtweets — Alex m (@amayn88) September 27, 2023

Sunny Hostin, co-apresentadora de "The View", até admitiu que ela e seu marido, Emmanuel, maratonaram uma temporada dele. A conversa sobre "Naked Attraction" no episódio de segunda-feira do programa de talk show diurno até levou Sara Haines a fazer sua melhor imitação de um órgão genital.

A série está claramente causando polêmicas e atraindo uma audiência ávida na Max, com sua abordagem ousada e inovadora no mundo dos programas de namoro.