Qual é o mais sexy? Os looks de Henry Cavill antes do lançamento de seu filme com Dua Lipa

As redes sociais ficaram loucas após o lançamento do trailer de ‘Argylle’, o novo filme que une inesperadamente Henry Cavill e Dua Lipa, dois dos famosos mais desejados devido à atração física e sensualidade que irradiam.

Henry tem continuado com a sua carreira após a divulgação que ele não fará parte da próxima temporada de ‘The Witcher’, enquanto Dua começa a fazer seu próprio caminho em Hollywood após sua rápida aparição em Barbie, então ambos prometem roubar a cena nesta nova comédia de ação.

Sem dúvida, Cavill tornou-se um dos homens mais elogiados, ao ponto de ser considerado um dos mais bonitos do mundo, graças ao seu corpo esculpido por deuses, seu rosto perfeito, seu carisma e seu grande estilo na forma como se veste. Não é à toa que o ator levanta paixões onde quer que vá.

Henry Cavill e seus looks anteriores ao lançamento de ‘Argylle’

Descontraído

Um dos últimos looks presenteados pelo ator através de suas redes sociais foi um look descontraído composto por uma camisa branca, que ele subiu até os cotovelos, juntamente com um terno cinza e um chapéu. O famoso aproveitou a sua publicação para compartilhar seu momento familiar e agradecer o carinho dos fãs.

“No meu lugar feliz neste domingo, cozinhando na cozinha selvagem com minha esposa e meus cães. Só queria tomar um momento para dizer oficialmente aos fãs que conheci recentemente no Brasil e na Polônia que tocaram meu coração. Muito obrigado. Quero que você saiba que você é muito apreciado. Obrigado. Obrigado”, escreveu.

Traje Elegante

Uma das últimas aparições do galã vestindo terno foi para a estreia da terceira temporada da série 'The Witcher', onde ele chegou acompanhado de sua namorada Natalie Viscuso.

Para a ocasião, Henry usou um elegante paletó de lapelas ajustado, um par de calças de alfaiataria e uma camisa clássica.

Camisa e mocassins

Não há dúvidas de que os homens ficam muito bonitos quando acompanham suas camisas com mocassins e Cavill sabe disso muito bem, por isso ele costuma apostar em combinar suas diferentes camisas com looks elegantes ou descontraídos aos quais ele adiciona os mocassins.

Assim ele fez para um dos trajes que usou para as gravações do filme 'Ministry Of Ungentlemanly Warfare'.

Monocromático

Tudo o que Cavill veste lhe cai bem, mas ele sabe como realçar a sua beleza. Outro dos looks com os quais foi capturado antes do lançamento de sua nova fita foi este conjunto monocromático em cor marrom, o qual, sendo bastante ajustado, deixou bem marcados os seus atributos.