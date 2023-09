Príncipe Harry e Meghan Markle: Detalhes dos bastidores da visita a Nova York são revelados

Uma série de e-mails recentemente divulgados revelou os bastidores meticulosos dos preparativos para a visita do príncipe Harry e Meghan Markle a Nova York (EUA), durante a qual foram filmadas cenas para o documentário de US$ 100 milhões da Netflix. Os documentos revelam que a equipe dos Sussex trabalhou incansavelmente para garantir que o casal fosse retratado da maneira desejada.

Estética perfeita

Os e-mails mostram que assessores influentes da equipe de Harry e Meghan foram além do comum para criar a "estética" perfeita durante a visita escolar em uma área de baixa renda da cidade.

Uma troca de mensagens notável sugere que representantes do casal sugeriram levar almofadas e um tapete novo para uma escola, a fim de ajustar a aparência ao estilo de Meghan, segundo documentos obtidos por Dailymail.

Os documentos revelam ainda que a equipe da Archewell, a fundação dos Sussex, estava envolvida na seleção das escolas que o casal visitaria, bem como na redação de comunicados de imprensa. Surpreendentemente, as listas de imprensa foram mantidas em publicações que favorecem Meghan, enquanto os tabloides britânicos foram banidos dos eventos.

Os e-mails também incluíam um termo de consentimento para as filmagens que proibia os alunos da escola primária Harlem de discutir ou fazer comentários negativos sobre o projeto ou a visita do casal famoso. Os representantes do casal pareciam estar determinados a manter um controle rigoroso sobre a narrativa da visita.

Os detalhes revelados nos e-mails indicam que o planejamento para a viagem começou seis meses antes e foi liderado por Toya Holness, ex-funcionária do Departamento de Educação da cidade de Nova York. Até mesmo a equipe de publicação da Penguin Random House discutiu detalhes estéticos na escola, como tapetes e almofadas.

Os e-mails também revelam que houve discussões sobre a promoção do livro "The Bench", escrito por Meghan Markle. Alguns participantes expressaram preocupação de que o livro não estava recebendo a promoção desejada. A troca de e-mails reflete os desafios enfrentados na promoção do trabalho literário da duquesa.