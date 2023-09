Neymar nega relação com Carola Gil e Bruna Biancardi se pronuncia

Nesta quinta (28/9), um escândalo envolvendo Neymar Jr tem dominado as manchetes da imprensa espanhola. De acordo com informações veiculadas pelo programa de televisão "Amor y Fuego", apresentado por Jordi Martin, o jogador brasileiro estaria envolvido em um relacionamento extraconjugal com a modelo Carola Gil, que é mais conhecida por ser a melhor amiga da cantora espanhola Tini.

Segundo Martin, esse relacionamento não é recente e vai além de uma simples "ficada". Carola Gil, uma brasileira residente em Barcelona e que trabalha como garçonete, estaria mantendo um romance secreto com o jogador há vários meses. Além disso, a revelação traz à tona a lembrança de outro episódio controverso, no qual Neymar teria se envolvido com Clara Chía, apontada como pivô da separação do jogador Piqué e da cantora Shakira, devido ao fato de ambas trabalharem no mesmo local.

O jornalista Jordi Martin afirma que Neymar e Carola estão profundamente apaixonados, com a modelo brasileira viajando diversas vezes para Paris ao longo do último ano para encontrar o jogador, inclusive marcando presença em seu aniversário, declarou a Caras.

Em resposta a essa polêmica, Neymar usou suas redes sociais para negar as acusações, adotando um tom irônico e descontraído ao comentar: "É cada uma". Parece que o jogador brasileiro não levou a sério as alegações e preferiu fazer piada da situação.

Por outro lado, Bruna Biancardi, influenciadora digital e namorada de Neymar, manifestou sua decepção com a situação em suas redes sociais. Grávida de sua primeira filha, Mavie, Bruna se pronunciou brevemente nos stories do Instagram, afirmando que, apesar das circunstâncias, seu foco está inteiramente voltado para a reta final da gestação e para a chegada de sua filha. Ela agradeceu o apoio de amigos e familiares em um momento tão delicado.

bruna-biancardi-sobre-nova-traicao-de-neymar-jr

Imagem: Instagram/Stories