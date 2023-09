Mulher de Faustão agradece "segunda chance" após transplante de coração

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva, expressou sua gratidão por uma "segunda chance" que a família recebeu após o transplante de coração que Fausto passou recentemente. O apresentador, carinhosamente conhecido como Faustão, submeteu-se a uma série de exames para avaliar o funcionamento de seu novo coração nesta semana.

No espírito de solidariedade, Luciana também compartilhou um vídeo de uma campanha do Ministério da Saúde que visa aumentar o número de doadores de órgãos no Brasil.

Além disso, ela destacou a importância do Dia da Conscientização da Doação de Órgãos e Tecidos, celebrado na quarta-feira (27/9), marcando um mês desde a segunda chance que a família recebeu. Ela agradeceu a todas as famílias por esse ato de amor e solidariedade.

Luciana Cardoso, acompanhada por João Guilherme Silva, filho de Faustão, esteve em Brasília para pressionar políticos por novas iniciativas em prol da doação de órgãos, evidenciando o comprometimento da família em aumentar a conscientização sobre a importância desse gesto altruísta.

Faustão enfrentou um período de internação de cinco dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações pós-operatórias relacionadas ao nível de potássio em seu organismo.

O apresentador havia recebido alta em 10/9 após uma cirurgia de duas horas e meia para realizar o transplante. Ele fez questão de expressar sua gratidão à família do doador, Fábio Cordeiro da Silva, que faleceu devido a um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 26/8.

Em relação ao seu futuro profissional, Faustão revelou ao Notícias da TV que não tem planos de retornar à televisão após deixar a Band. No entanto, ele está considerando um projeto nas redes sociais. Em suas próprias palavras: "Não tenho nenhuma dor, estou completamente recuperado, pronto para aproveitar a vida. Depois de 60 anos de trabalho, porque trabalho desde os 14, quero curtir a vida".

O estado de saúde atual de Faustão é motivo de interesse para muitos fãs e seguidores. Antes de sua internação, ele compartilhou uma foto ao lado de seus médicos e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais, demonstrando sua positividade e determinação em sua jornada de recuperação. "Sempre em frente. As orações continuam", escreveu ele em seu perfil oficial no Instagram.