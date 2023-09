Mick Jagger sugere que pode deixar fortuna à caridade

Mick Jagger, lendário vocalista dos Rolling Stones e detentor de uma fortuna avaliada em cerca de 411 milhões de libras (aproximadamente US$500 milhões), insinuou que pode direcionar sua vasta riqueza para causas beneficentes. Esta decisão vem à tona considerando sua extensa prole, composta por nove filhos de seis mulheres distintas.

Apesar de sua riqueza, proveniente de uma parceria de composição de décadas com Keith Richards, Mick Jagger revelou que não planeja vender os direitos de seu catálogo musical.

Ele argumenta que seus filhos "não precisam" da quantia significativa de dinheiro que essa venda geraria. Em uma entrevista à revista WSJ, Jagger afirmou: "As crianças não precisam de US$500 milhões para viver bem. Vamos lá?". Em vez disso, ele discutiu a ideia de destinar sua riqueza à caridade, declarando: "Você pode fazer algo de bom no mundo."

Aos 80 anos, Mick Jagger reconhece que a tecnologia avançou o suficiente para permitir que a música da banda continue a existir após a sua partida. Ele mencionou a turnê "Voyage", do ABBA, na qual avatares do grupo sueco dos anos 1970 tocam seus maiores sucessos.

Jagger comentou: "Você pode ter um negócio póstumo agora, não pode? Você pode ter uma turnê póstuma. A tecnologia realmente avançou desde a era do ABBA, que eu deveria ter assistido, mas perdi."

No entanto, o roqueiro do "Satisfaction" admitiu que a reedição da música antiga de um artista o entedia, apesar de seu próprio grupo ter relançado vários de seus álbuns mais antigos.

Mick Jagger tem uma família diversificada, com filhos de diferentes relacionamentos. Seu filho mais velho, Karis Hunt Jagger, tem 52 anos e é fruto de seu relacionamento com a cantora americana Marsha Hunt. Jade Jagger, de 51 anos, é sua única filha do casamento com a ex-esposa Bianca Jagger.

Com a modelo americana Jerry Hall, ele tem quatro filhos: Lizzie Jagger, 39 anos; James Jagger, 38 anos; Georgia May Jagger, 31 anos; e Gabriel Jagger, 26 anos. Seu filho mais novo, Deveraux Jagger, de apenas 6 anos, é fruto de seu relacionamento com Melanie Hamrick. Há ainda Lucas, fruto do seu relacionamento fugaz com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Mick Jagger afirma que a presença de seus filhos mais jovens o faz sentir-se "relevante".

Conforme o The Mail plus, o lendário artista também compartilhou que se sente mais confortável com as redes sociais à medida que o tempo passa, mesmo que estabeleça limites para sua privacidade. Segundo ele, "é apenas um fato da vida". Mesmo completando 80 anos em julho, Mick Jagger afirmou que não encara essa idade com mais apreensão do que quando atingiu os 70 anos, brincando que ambos são "números grandes".