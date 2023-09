Martin Scorsese critica rótulo de "filme indie": "não gosto dessa classificação"

O renomado diretor Martin Scorsese não está satisfeito com a maneira como os filmes independentes são rotulados. Durante a première de "Killers of the Flower Moon", em Nova York (EUA), Scorsese expressou sua opinião de que esses filmes merecem um lugar nas telonas tanto quanto os blockbusters, e que o rótulo de "filme indie" muitas vezes impede que eles sejam incluídos nas programações dos cinemas.

"O problema é que seria ótimo ver não apenas blockbusters e franquias nas telonas, mas também o que eles chamam de 'filmes independentes'. Eu não gosto desse título", disse Scorsese. "Eu acho que isso categoriza e limita. Eu acredito que esses são filmes para todos, e eu adoraria ver um apoio dos cinemas, especialmente, o que tornaria possível para as pessoas quererem vir ao cinema para ver um filme que não necessariamente é um blockbuster que precisa de uma tela gigante."

Scorsese argumenta que, caso essa tendência persista, os cinemas se tornarão destinados apenas a filmes de ação, o que o preocupa profundamente.

Conforme Indie Wire, esta não é a primeira vez que Scorsese expressa sua visão sobre o mundo do cinema. Anteriormente, ele comparou os filmes da Marvel a "parques temáticos" que minam o termo "cinema". Ele creditou cineastas como Christopher Nolan e os Safdie por protegerem o que os filmes realmente representam.

"Devemos reagir de forma mais enérgica. Isso deve vir das raízes", afirmou Scorsese sobre a necessidade de filmes populares fora do domínio das adaptações de quadrinhos. "Isso deve vir dos próprios cineastas. Você terá os irmãos Safdie e Chris Nolan, sabe? Eles devem atacar de todos os lados. Não desistam. Vamos ver o que vocês têm. Saia e faça. Reinvente. Não reclame. Mas é verdade, porque precisamos salvar o cinema."

O diretor de "Goodfellas" também apontou que os estúdios já não estão "interessados em apoiar vozes individuais que expressam seus sentimentos pessoais ou ideias em um grande orçamento. E o que aconteceu agora é que eles classificaram isso como 'indies'".

Scorsese destacou também a cultura cinematográfica fragmentada nas telonas atualmente e expressou seu desejo por uma única cultura cinematográfica, sem fragmentação.

"Deveria ser uma única cultura cinematográfica, sabe? Mas agora tudo está sendo fragmentado e dividido de certa forma", disse Scorsese à revista Time, lembrando sua própria infância, quando via de tudo nos cinemas, independentemente do gênero. "Nem todos gostavam de musicais. Nem todos gostavam de westerns. Nem todos gostavam de filmes de gangster ou noir. Mas naquela época, íamos ao cinema e era isso que estava passando."