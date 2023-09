Maldições do elenco de "Harry Potter": da tragédia à doença, um legado de perdas

A saga "Harry Potter", que ocupa um lugar especial no coração de muitos fãs, tem sido marcada por uma série de tragédias e incidentes infelizes que levaram alguns a chamarem a franquia cinematográfica de "amaldiçoada".

O ator mais recente da escola de magia Hogwarts a falecer tragicamente é Sir Michael Gambon, aos 82 anos, famoso por interpretar o papel do Professor Albus Dumbledore de 2004 a 2008, após a morte de Richard Harris.

Nascido na Irlanda, Sir Michael faleceu no hospital após contrair pneumonia, conforme anunciado por sua família em comunicado. "Estamos devastados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon", dizia o comunicado. "Amado marido e pai, Michael faleceu em paz no hospital, com sua esposa Anne e seu filho Fergus a seu lado, após uma batalha contra a pneumonia. Michael tinha 82 anos. Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento doloroso e agradecemos pelas mensagens de apoio e carinho."

Sir Michael se viu obrigado a se aposentar dos palcos em 2015 devido a uma "assustadora perda de memória". Ele descreveu essa decisão como "desoladora" na época e explicou que não conseguia mais lembrar suas falas. "Havia uma garota nos bastidores com um fone de ouvido lendo minhas falas para mim. Depois de cerca de uma hora, pensei, 'Isso não pode funcionar'. É uma coisa horrível de se admitir, mas eu não consigo fazer isso. Isso parte meu coração", disse ele.

Robbie Coltrane, que venceu três Baftas consecutivos de Melhor Ator, passou seus últimos dias no Forth Valley Royal Hospital, na Escócia. Seu agente disse em um comunicado na época: "Ele provavelmente será lembrado por décadas como Hagrid nos filmes de 'Harry Potter', um papel que trouxe alegria a crianças e adultos em todo o mundo, gerando uma enxurrada de cartas de fãs todas as semanas por mais de 20 anos."

Outra perda trágica foi a da atriz Helen McCrory, que interpretou Narcissa Malfoy. Em abril de 2021, ela faleceu de câncer de mama, aos 52 anos. Seu marido, Damian Lewis, declarou: "Estou desolado em anunciar que, após uma batalha heroica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory faleceu tranquilamente em casa, cercada por um mar de amor de amigos e familiares."

Alan Rickman, a lenda que deu vida a Severus Snape, também nos deixou em 2016, vítima de câncer terminal. Sua morte ocorreu em um ano que foi marcado pela perda de várias estrelas icônicas.

A tragédia também atingiu Richard Griffiths, o intérprete de Vernon Dursley, que faleceu em 2013 de complicações após cirurgia cardíaca. Daniel Radcliffe, que atuou ao seu lado como Harry Potter, prestou homenagens calorosas, descrevendo-o como "uma fonte de encorajamento e humor".

O ator Rob Knox, que interpretou Marcus Belby, foi vítima de um assassinato brutal em 2008, apenas três dias após terminar as filmagens de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". Seu irmão Jamie testemunhou o trágico evento e descreveu as imagens como "eternamente gravadas em sua mente".

A família de Rob Knox criou a Fundação Rob Knox para ajudar jovens a ingressar na atuação, na esperança de prevenir futuras mortes por faca. Além disso, eles compartilharam que a Warner Bros. lhes presenteou com um filme de cenas inéditas de Rob, que se tornou um refúgio de felicidade para sua mãe.

Essas tragédias e infortúnios têm levantado à questão de se há ou não uma suposta "maldição" sobre o elenco da série "Harry Potter", tornando o universo mágico não apenas encantador, mas também repleto de mistério e pesar.