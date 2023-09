Luana Piovani explica por que deixou de fazer novelas no Brasil

A atriz Luana Piovani revelou recentemente, segundo o Observatório de Famosos, os motivos que a levaram a se afastar das novelas no Brasil e sua vida em Portugal. A ex-global, que agora reside em terras lusitanas com seus filhos Ben, Dom e Liz, compartilhou suas reflexões sobre as diferenças entre as produções televisivas nos dois países.

Um novo paradigma

Em sua entrevista, Piovani destacou a principal diferença que influenciou sua decisão: a duração das novelas. No Brasil, as tramas podem se estender por até nove meses, com mais dois meses de pré-produção, tornando o compromisso profissional extenuante. Em contrapartida, Portugal adotou um modelo de seis meses, que pode se estender para sete a oito meses, proporcionando um ambiente de trabalho mais equilibrado.

A atriz expressou seu apreço pelo modelo português, afirmando que a qualidade de vida que desfruta em Portugal a permite se dedicar mais fisicamente ao seu trabalho. A mudança também trouxe benefícios mentais, já que ela se sente mais em paz longe das pressões financeiras que acreditava serem uma constante no Brasil.

Piovani não hesitou em abordar um dos fatores cruciais que contribuíram para sua decisão: o estresse financeiro no Brasil. Ela descreveu a sensação de ter um "sanguessuga na jugular o tempo todo", referindo-se às preocupações constantes com a busca por oportunidades financeiras.

No Brasil, a pressão de manter uma posição de dignidade e sustentar-se absorvia 40% de sua energia criativa diária, disse. Em Portugal, essa preocupação parece ser menos opressiva, permitindo que Piovani foque mais em seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Novo capítulo

A mudança de Luana Piovani para Portugal parece ter sido uma decisão acertada, proporcionando-lhe uma perspectiva mais equilibrada em sua vida profissional e pessoal. Sua trajetória é um exemplo de como as condições de trabalho e o ambiente podem influenciar significativamente as escolhas de carreira de um artista.

Esta entrevista oferece uma visão rara dos bastidores da indústria do entretenimento e das pressões financeiras enfrentadas por muitos profissionais, ao mesmo tempo em que destaca as vantagens de um ambiente mais favorável ao crescimento pessoal e criativo.