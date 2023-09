Kourtney Kardashian acusa Kim de ser "narcisista" durante briga sobre Dolce & Gabbana

Kourtney Kardashian e Kim Kardashian protagonizaram um intenso confronto durante a estreia da quarta temporada de "Kardashians" no Hulu. A discussão acalorada surgiu devido à decisão de Kim de colaborar com a renomada grife italiana Dolce & Gabbana, o que causou tensão entre as irmãs.

Embora a relação entre as duas já tivesse sido apaziguada no final da temporada anterior, a exibição do programa reavivou a antiga rivalidade. Kourtney expressou seu descontentamento com a parceria da irmã com a marca, especialmente porque a grife esteve envolvida na estilização de seu casamento com Travis Barker.

Durante a discussão, Kourtney alegou que Kim se apropriou de suas ideias e as tornou suas, complicando ainda mais a situação. Kim, por sua vez, criticou o casamento de Kourtney, rotulando-o como "pouco original".

A troca de palavras ficou ainda mais tensa, com Kourtney acusando Kim de ser "narcisista e egoísta", afirmando que tudo gira em torno dela. Kim tentou explicar que havia evoluído como pessoa, mas Kourtney continuou a expressar sua raiva.

A situação atingiu seu ápice quando Kim mencionou que até seus filhos tinham problemas com a irmã mais velha das Kardashian, levando Kourtney às lágrimas. A briga culminou com Kourtney decidindo não acompanhar a família em férias a Cabo e, em vez disso, voou para Palm Springs com Travis Barker.

O cerne do conflito reside na decisão de Kim de colaborar com Dolce & Gabbana, apenas alguns meses após o casamento de Kourtney, que também contou com a participação dos famosos estilistas. Kourtney alega que Kim a imita e insinua que sua irmã mais nova deveria estar feliz por ela.

Essa intensa briga entre as Kardashians demonstra que, mesmo entre famílias famosas, as rivalidades podem persistir. O drama contínuo entre as irmãs promete manter os fãs do reality show "Kardashians" sintonizados para ver como essa disputa se desenrolará e se haverá alguma reconciliação nos próximos capítulos.