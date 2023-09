Kate Middleton surpreende ao aparecer sem maquiagem e ao lado de William como um “casal normal”

Kate Middleton é uma das mulheres mais bonitas das várias casas reais, o que a tornou um ícone da moda, com seus diversos looks cheios de glamour e muita elegância. A futura rainha da Inglaterra trabalhou duro para ganhar seu lugar e ser uma monarca digna, mas às vezes ela aproveita para mostrar sua versão mais simples.

Sem trajes, penteados ou looks de marcas reconhecidas, a princesa de Gales fez uma aparição ao lado de seu marido, o príncipe William, e tem sido elogiada pela sua naturalidade, pois os cônjuges se despojaram dos protocolos reais.

Kate e William formaram uma família junto a seus filhos: o Príncipe George, Charlote e Louis, e apesar de terem enfrentado algumas polêmicas, eles se mantiveram à tona, oferecendo uma imagem de estabilidade para manter sua postura de futuros reis. No entanto, foi Kate quem se encheu de aplausos e mantém o foco na sua família.

Kate Middleton e sua aparência sem maquiagem

Embora muitos estejam acostumados a ver a princesa em seu branco impecável, com penteados, maquiagens e vestimentas adequadas a cada ocasião, recentemente ela se mostrou como uma mulher qualquer ao lado de seu marido.

O casal estava se preparando para assistir a um jogo de futebol do seu filho mais velho, e Kate pôde ser vista com uma calça jeans larga, juntamente com um casaco comprido de cor verde escuro e um cachecol azul.

Por sua vez, o herdeiro ao trono também se vestia informalmente ao usar uma calça jeans com jaqueta e um boné. Na fotografia que eles postaram no Twitter, pode-se ver como ele procurava segurar a mão de sua esposa.

Sem dúvida, ambos se tornaram uma digna representação da Monarquia Britânica, o que levantou a imagem da família real, que foi fortemente afetada após a infidelidade do atual Rei Charles III à Princesa Diana com Camila Parker.

Internautas não hesitaram em elogiar a beleza de Kate, pois mesmo sem maquiagem ela continua linda, o que mostra que ela não precisa de muitas horas de trabalho e estilismo para brilhar.

Esta não é a primeira vez que Middleton aparece com um look descontraído e sem maquiagem, pois ela costuma enfatizar que leva uma vida normal como qualquer outra pessoa, apesar de que em muitas ocasiões precisa cumprir os estritos protocolos da realeza.