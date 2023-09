Jennifer Aniston revela apelido antigo que permanece e ainda a deixa intrigada

Jennifer Aniston é mais conhecida por seu icônico papel como Rachel na popular série de TV "Friends". No entanto, além de sua personagem animada na sitcom de longa duração, Jennifer revelou o apelido pelo qual é conhecida fora das telas - e a razão por trás desse apelido é única.

A estrela de Hollywood, aos 54 anos, está atualmente promovendo sua mais recente linha de produtos para cabelo chamada LolaVie e abriu o jogo sobre a razão por trás da marca. Mas, ao invés de ter uma razão profunda, Jen admitiu que tem a ver simplesmente com um apelido antigo que ela adquiriu quando se mudou para a Califórnia.

383189954_334376402379469_1946772544934394643_n

Ela disse: "Eu gostaria que houvesse uma história com um significado profundo por trás disso, mas Lola era na verdade o nome do meu primeiro carro quando me mudei para a Califórnia."

Abrindo ainda mais o jogo para a CR Fashion Book, Jen acrescentou: "Lola se tornou um apelido para mim, e quando chegou a hora de encontrar um nome para a minha empresa, parecia o nome perfeito para a minha linha de produtos para cabelo."

A atriz prosseguiu explicando os rigorosos testes realizados em cada produto de sua marca, afirmando que recorreu a amigos, colegas e membros da família para garantir que o produto fosse o melhor possível. "Sempre priorizamos testar cada produto em uma variedade de tipos de cabelo", disse ela. "Então levo isso em consideração quando distribuo amostras. Fico feliz em dizer que todos foram muito honestos com seus feedbacks."

As imagens produzidas pela publicação receberam amplos elogios dos fãs de Jen nas redes sociais, depois que ela compartilhou as fotos no Instagram. Chamando o ensaio de "um sonho se tornando realidade", Jennifer estava incrível usando um traje revelador e ficou apenas de lingerie.

Em uma das fotos em preto e branco, ela estava com as mãos ao lado do corpo, com as palmas viradas para fora, enquanto seu torso tonificado estava totalmente à mostra. Ela foi fotografada usando um biquíni preto mínimo com uma longa e fina gravata preta e uma jaqueta branca cortada da Valentino.

E os fãs não puderam deixar de expressar sua alegria na seção de comentários de sua postagem. Entre aqueles que a elogiaram estava sua amiga Julianne Moore, que simplesmente escreveu: "Linda".