Jenna Ortega chega aos 21 anos: 3 séries e filmes onde você a pode ver (e não são ‘Wandinha’)

Jenna Ortega completou 21 anos nesta quarta-feira, 27 de setembro, transformada em uma das atrizes jovens mais famosas do mundo e com uma promissora carreira em Hollywood pela frente.

Nascida na Califórnia, Estados Unidos, em 2002, a atriz de ascendência mexicana e porto-riquenha começou sua carreira aos 10 anos com uma breve aparição em uma série de televisão.

Desde então, Ortega não parou de atuar tanto na pequena quanto na grande tela. Sua fama veio quando ela foi protagonista da série A Irmã do Meio (2016-2018) do Disney Channel.

Sua consagração precoce veio depois por sua atuação em The Fallout (2021). Jenna então descobriu seu nicho no terror atuando em vários filmes do gênero que lhe renderam elogios.

Apesar disso, sua popularidade aumentou a nível mundial por seu papel como Merlina Addams na série Wandinha no ano passado. Por seu trabalho, ela foi indicada aos Globos de Ouro e outros prêmios.

Os críticos também a chamaram a próxima grande estrela da indústria. Atualmente, a famosa tem em seu horizonte vários projetos mais com os quais promete continuar se consolidando como atriz.

3 melhores séries e filmes de Jenna Ortega para assistir comemorando seu aniversário

Agora, em comemoração ao seu vigésimo primeiro aniversário, reunimos três das melhores produções nas quais Jenna Ortega atuou para que você admire o seu grande talento em uma maratona.

X (2022)

Jenna Ortega brilhou com sua interpretação de Lorraine neste aclamado filme de slasher. Ambientado em 1979, a ficção acompanha jovens cineastas que decidem gravar um filme para adultos.

Com este fim, eles alugam uma fazenda particular em uma área rural do Texas. No entanto, quando os velhos proprietários os descobrem no ato, todos se veem presos em uma luta pela própria vida.

Você pode ver no Prime Video.

A Vida Depois (2021)

Ortega recebeu aclamação da crítica por sua personificação de Vada Cavell neste drama. Na história, seu papel é de uma adolescente que tenta lidar com os efeitos colaterais de um tiroteio em escola.

Após a experiência traumática na qual vários dos seus colegas de classe morreram, a relação de Cavell com seus amigos e familiares muda para sempre, assim como a sua visão do mundo.

Você pode ver em HBO Max.

Você (2019)

Jenna também conquistou o público interpretando Ellie Alves na segunda temporada da série Você. Na trama, seu personagem é a nova vizinha adolescente do assassino Joe Goldberg.

Ambos criaram uma grande relação. Infelizmente, a irmã mais velha e responsável pela jovem desapareceu. Ele disse que ela não voltaria, pediu que ela se mudasse e comprometeu-se a dar-lhe dinheiro mensalmente.