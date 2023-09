O caso nacional sobre a Grávida de Taubaté, que mentiu ao dizer que estava esperando quadrigêmeas, vai virar filme e deve estrear nos cinemas no próximo ano.

Roteirizado por Frank “Diaraki”, o longa já está em pré-produção e será um thriller de comédia, com toques de terror e surrealismo.

A produção será inspirada em Parasita, filme de 2019, dirigido por Bong Joon Ho.

Filme vai contar história da Grávida de Taubaté; em breve nos cinemas

“O puro suco do Brasil, sem precisar apelar para os estereótipos e os clichês das comédias nacionais, que ninguém aguenta mais. Queria fazer algo que fosse realmente engraçado, mas que tivesse diferentes camadas de interpretação”, comentou.

Como detalhado pelo site Metropoles, o filme recebeu o título de Grávida de 4.

Ainda de acordo com as informações, as gravações devem se iniciar no segundo trimestre de 2024.

