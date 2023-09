Exigências de Harry e Meghan: polêmica em visita do casal a escola pública em Nova York

Uma série de e-mails vazados pela imprensa britânica revela que o Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle fizeram uma série de exigências para participarem de um evento em uma escola pública de Nova York em setembro de 2021. As demandas, que incluem itens de conforto e segurança, bem como restrições à divulgação do evento, geraram polêmica nas redes sociais.

Os e-mails, obtidos pelo jornal Daily Mail, mostram que Harry e Meghan pediram, entre outras coisas, que a escola fornecesse almofadas e um novo carpete para a passagem deles pelo local. Eles também exigiram a presença de toda a direção da escola no dia da visita para “tornar o evento mais oficial”.

Além disso, os representantes do casal pediram que o material de divulgação da visita fosse enviado apenas para publicações simpáticas a eles. Sites e jornais da imprensa britânica, costumeiramente críticos aos dois, estavam banidos do evento.

Um dos e-mails incluiu um termo de consentimento de cessão de imagem que proibia alunos e funcionários da escola de criticar em público a visita dos dois ao centro de ensino. Eles também estavam impedidos de fazer qualquer post nas redes sociais com imagens das filmagens do documentário.

As negociações envolvendo Harry e Meghan, a escola e as autoridades de Nova York duraram cerca de seis meses. Eles fizeram as primeiras demandas em abril de 2021 e as filmagens só ocorreram em setembro do mesmo ano. Eles foram ao local acompanhados de uma representante do Departamento de Educação de Nova York.

Os representantes de Harry e Meghan, assim como assessores da escola de Nova York, ainda não se pronunciaram publicamente sobre o teor dos e-mails.

