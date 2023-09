Ex-esposa de Kevin Costner se arrepende de divórcio, diz fonte

A designer de bolsas Christine Baumgartner estaria lamentando o divórcio com Kevin Costner após disputa por pensão alimentícia. Durante o processo de divórcio, Christine, mãe de três filhos com Costner, inicialmente recebeu US$129 mil em apoio temporário. No entanto, ela pediu US$248 mil por mês, alegando que seus filhos estavam acostumados ao luxo. O juiz reduziu o valor para US$63 mil.

Christine optou por um acordo extrajudicial, supostamente seguindo o conselho de seu advogado. Detalhes do acordo permanecem desconhecidos, mas ela teria recebido US$1,5 milhão, o valor acordado no pré-nupcial, além de outras taxas não reveladas.

A advogada de Costner, Laura Wasser, argumentou que seu cliente estava disposto a um acordo, mas as demandas de Christine eram "irrealistas e ultrajantes". Wasser também apontou que Baumgartner insistiu em uma audiência completa em vez de uma conferência de acordo.

Kevin Costner y su esposa Christine Baumgarther 20 años mas joven... Luis Guerra de FAMA los encontró caminando en NY pic.twitter.com/VMMNeDM8 — FAMA Magazine (@famamagazine) March 6, 2012

Fontes dizem que Costner está feliz com a decisão do juiz e que Christine está aliviada por encerrar essa fase.

O processo de divórcio durou quatro meses, e eles só se comunicaram por intermediários. A separação foi oficializada em abril, após 18 anos de casamento, devido a "diferenças irreconciliáveis". Eles pediram a guarda conjunta de seus filhos.