Afastada das redes sociais, Maira Cardi tem seu nome envolvido em nova polêmica

Apesar da vontade de se manter longe das redes sociais e polêmicas, Maira Cardi viu seu nome ser novamente envolvido em polêmicas envolvendo um processo judicial no qual a influenciadora e coach de emagrecimento é ré.

Segundo informações de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles, Maira está envolvida em uma batalha judicial a relacionada com uma ação de cobrança referente a um apartamento de luxo que era alugado por ela na Barra da Tijuca.

A influenciadora teria sido processada sob a acusação de ter “largado as chaves do apartamento” na portaria do prédio sem avisar à locadora, que só descobriu toda a situação quando recebeu uma reclamação.

O processo em questão trata de diversas despesas que não foram quitadas por Maira e que envolvem problemas relativos ao imóvel. Segundo as informações, o apartamento foi “abandonado em péssimas condições, com manchas, infiltrações e diversos problemas”.

O que a influenciadora tem a dizer sobre o caso

Segundo Maira, todas a acusações são infundadas, uma vez que “em momento algum abandonou o imóvel”. Ela ainda teria afirmado que comunicou aos proprietários os problemas internos do imóvel, uma vez que nenhum deles era “sua responsabilidade”.

No entanto, a ação foi julgada como favorável para a autora do processo, e Maira foi condenada a pagar R$124.500 como danos materiais, além de outros valores a serem apurados. Ela também deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios no percentual de 10%.

Leia também: Maira Cardi desativa seu perfil no Instagram

Sem concordar, Maira teria entrado com um “recurso especial” na justiça afirmando que houve cerceamento de sua defesa, acarretando um grave prejuízo, além de citar que o juiz interpretou uma lei federal de forma diferente a recomendada pela lei.

No entanto, segundo fontes da jornalista em questão, o processo foi julgado contra Maira por duas vezes em Brasília, o que deixa a situação perto de se tornar irreversível e sem chances de novos recursos.