‘Seminua’: Andressa Urach lança sua plataforma de conteúdo adulto: “Liberdade de se expressar”

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, promoveu uma festa em São Paulo, na noite de terça-feira (26), para lançar a sua própria plataforma de conteúdo adulto. Ela causou ao chegar ao evento “seminua”, usando apenas um vestido transparente sem nada por baixo.

Em postagens em seu Instagram, a ex-miss Bumbum explicou sobre o novo negócio. “Sou empresária e estou investindo na plataforma Fetich. É uma plataforma online, onde você vai poder vender os seus conteúdos. São pagamentos mensais. Então lá você vai poder postar suas fotos, vai poder vender os teus vídeos, então é uma plataforma onde você vai ter liberdade de se expressar”, explicou ela.

“Essa liberdade eu buscava. Então lá eu estarei falando de tudo. É uma plataforma para tudo e para todos. É uma plataforma que já existia (...) como se fosse uma rede social, só que além de postar os conteúdos, você pode trabalhar e vender os seus conteúdos”, afirmou ela, ressaltando que tem sócios no projeto.

Em entrevista à “Quem”, a modelo explicou que terá dois perfis na plataforma, sendo um gratuito e um pago. Ela garantiu que o objetivo não é concorrer com sites como OnlyFans e Privacy e sim somar com eles. “Gosto de trabalhar com essas empresas, tenho um faturamento incrível”, afirmou.

De volta à ativa

Após passar por um período de internações por causa de problemas nos rins e ter sua conta do Instagram fora do ar, a modelo fez um ensaio fotográfico e brincou ao anunciar que a partir de agora seu nome artístico será “Andressa Fênix”. O perfil oficial dela já voltou ao ar.

Nesta semana, Andressa já aproveitou o retorno às atividade e mandou um recado às mulheres que comprarem uma rifa que tem como prêmio principal um encontro com ela. “Para as mulheres e para os homens: é um dia especial, inesquecível junto comigo. Isso também é para as mulheres: se você quiser que eu te pegue, eu te pego, não tem problema”, disse a loira, aos risos.

“Mas se você é só minha fã, admira o meu trabalho, a gente vai passar um dia incrível, a gente vai almoçar juntas, a gente vai fazer uma massagem, a gente vai passar um dia bem legal. Você não precisa me pegar se você não quiser, não tem problema. Para os homens também vai ter surpresinha”, garantiu ela.

O sorteio da rifa está previsto para o próximo dia 7. Quem ganhar o dia especial com a ex-miss Bumbum, também terá passagens aéreas, hospedagem e alimentação custeados pela loira. Para o segundo colocado, o prêmio será um pix no valor de R$ 15 mil. Já o terceiro, levará R$ 10 mil, e o quarto, R$ 5 mil.

Apesar de anunciar que o preço do bilhete custa R$ 1,99, cada participante precisa levar, no mínimo, 10 números.

Ela também já realizou mais um fetiche e gravou um vídeo com um casal. “Quanto mais prazer, melhor. Acho importante buscar a felicidade e eu gosto muito da parte sexual. Quero muito, através dos meus conteúdos, trazer esse fetiche para as pessoas, tanto para homens quanto para mulheres e, principalmente, para os casais. Então, estou amando ser uma marmita”, ressaltou ela.

Andressa Urach realiza mais um fetiche e grava vídeo de sexo com casal (Divulgação)

