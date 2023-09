Segredo de Emma Willis para parecer jovem aos 47: case-se com alguém mais novo e abandone a maquiagem

Emma Willis, apresentadora de TV de 47 anos conhecida por programas como "Big Brother" e "The Voice", revelou seu segredo para parecer e se sentir jovem, enquanto também discutiu desafios pessoais em uma entrevista recente ao Daily Mail.

Emma acredita que parte de seu segredo para parecer jovem é seu casamento com Matt Willis, baixista da banda Busted, que é sete anos mais novo do que ela. "As pessoas simplesmente acham que tenho a idade de Matt, que tem 40 anos, e eu fico tipo, 'Sim! Eu sou!' É um bom truque mental, isso é certo", ela compartilha.

No entanto, seu casamento com Matt, pai de seus três filhos, não tem sido isento de desafios. Recentemente, um documentário da BBC, "Matt Willis: Fighting Addiction", revelou a luta de Matt contra o vício em drogas e álcool ao longo de décadas. Embora ela esteja limpa há mais de cinco anos, Emma admite ter passado por momentos difíceis durante essa jornada.

Força na adversidade

O documentário mostrou Emma lendo seu diário de antes do casamento, no qual ela fez anotações sobre o consumo de drogas por parte de Matt. Ela compartilhou que costumava dirigir por aí procurando por ele durante os períodos de recuperação.

No entanto, ela confiou em seu instinto e no desejo de Matt de melhorar. Ela destaca que a experiência tornou o casal mais forte e que eles agora têm um entendimento mais profundo um do outro.

Emma também discute como o envelhecimento a levou a adotar um estilo de vida mais saudável, com exercícios regulares e atenção à sua saúde. Ela admite que, quando chegou aos 40 anos, seu corpo começou a mudar, e ela está focada em cuidar de si mesma.

Além disso, Emma menciona que sua atitude em relação à maquiagem mudou ao longo dos anos. Ela agora opta por usar menos maquiagem, permitindo que sua pele respire e se sinta mais confortável em sua própria pele.