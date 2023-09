Romances no set de Harry Potter : amor secreto, noivado condenado e paixonite oculta

Enquanto "Harry Potter" era famoso por feitiços e magia, parece que havia mais de um tipo de encanto no ar, já que os colegas de elenco não conseguiam resistir uns aos outros.

Entre as filmagens nos corredores de Hogwarts, os atores estavam flertando e criando faíscas que não saíam das varinhas mágicas. Em alguns casos, a química era irresistível, levando a romances na vida real.

No ano de 2001, "Harry Potter e a Pedra Filosofal" chegou aos cinemas, catapultando os atores para a fama quase incomparável. Com o tempo, todos os atores que se juntaram ao elenco receberam um tratamento semelhante.

No entanto, um casal de "Harry Potter" conseguiu manter seu relacionamento em segredo por quase uma década, relata o Daily Star.

Um romance secreto

Após o quinto ano do protagonista em Hogwarts, "Harry Potter e a Ordem da Fênix" introduziu o mundo à excêntrica Luna Lovegood, interpretada por Evanna Lynch. A atriz irlandesa se apaixonou por Robbie Jarvis, que interpretou a versão jovem do pai de Harry, James Potter.

O relacionamento deles começou em 2007, mas permaneceu em segredo por incríveis oito anos. Embora tenham se separado em 2016, eles continuaram amigos próximos, frequentemente posando para fotos juntos.

Paixão não correspondida

No set, Hermione Granger e Draco Malfoy se desprezavam, mas os rumores fora das câmeras contam uma história diferente. Emma Watson tinha uma queda por Tom Felton e até verificava a lista de chamadas na esperança de encontrá-lo lá.

Tom explicou: "Somos algo, se isso faz algum sentido. Sempre fomos muito próximos. Eu a adoro. Acho ela fantástica. Espero que ela retribua o elogio."

Durante a reunião, ele acrescentou: "Emma e eu sempre nos amamos", mas Emma confirmou: "Nada romântico já aconteceu entre nós. Nós apenas nos amamos. Isso é tudo que posso dizer sobre isso."

Um relacionamento mágico

Embora o público se lembre de Bonnie Wright por seu romance na tela com Harry Potter, nos bastidores ela estava namorando outro membro do elenco. Enquanto filmava "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1," Bonnie encontrou o amor em Jamie Campbell Bower, que interpretou um jovem Gellert Grindelwald.

Seu romance resultou em um noivado, mas, infelizmente, a mágica se dissipou, e eles terminaram um ano depois.

A saga "Harry Potter" cativou os corações dos fãs em todo o mundo, e esses romances entre os atores nos bastidores acrescentam um toque de magia adicional à história.

Lembre-se de que, embora esses atores tenham compartilhado momentos especiais durante as filmagens, suas vidas pessoais são muito diferentes de seus personagens no mundo mágico de J.K. Rowling.