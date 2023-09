Nicola Peltz Beckham elogia Selena Gomez: "a mais linda por dentro e por fora"

Nicola Peltz Beckham usou seu Instagram no sábado à noite para mostrar seu apreço pela amiga Selena Gomez, compartilhando uma foto da cantora fazendo sua maquiagem usando a câmera frontal do telefone como espelho, informa a People.

A imagem, que mostra Gomez, 31 anos, aplicando algo nos lábios, foi tirada em um evento que Peltz Beckham também compareceu com seu marido, Brooklyn, 24 anos. Gomez repostou a história do Instagram de sua amiga e compartilhou algumas fotos do encontro com seus seguidores. Para o evento, Gomez usou um vestido branco e botas pretas brilhantes até a coxa, completando o visual com brincos dourados.

Peltz Beckham, 28 anos, escreveu na legenda: "@selenagomez, a mais linda por dentro e por fora."

A amizade entre Gomez e Nicola Peltz Beckham se tornou pública em novembro de 2022, quando celebraram o lançamento do documentário de Gomez, "My Mind & Me", juntas em uma festa de exibição. Desde então, essas amigas famosas têm sido inseparáveis, celebrando feriados e até mesmo fazendo tatuagens combinadas.

Em maio, Gomez entrevistou Peltz Beckham e Brooklyn para seu próprio hub de conteúdo de saúde mental, o Wondermind, revelando que gosta de ser parte de um "trisal" com o casal. "Selena, nós te amamos tanto, você não faz ideia", respondeu Peltz Beckham.

As demonstrações públicas de carinho entre as duas continuam, com Peltz Beckham desejando um feliz aniversário a Gomez em uma postagem calorosa, chamando-a de "irmã de alma" e destacando a luz que ela traz ao mundo.

A People conclui que essa amizade entre celebridades não apenas aquece nossos corações, mas também nos mostra a importância de valorizar as relações genuínas e positivas em nossa vida, mesmo no mundo movimentado do entretenimento.