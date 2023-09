Nick Cannon revela como Mariah Carey "salvou sua vida" em meio a desafios de saúde

Em uma revelação emocionante, Nick Cannon abriu o jogo sobre suas batalhas com a saúde mental após ser relatado com lúpus, uma doença autoimune crônica. O renomado artista e apresentador de talk show revelou como sua ex-esposa, Mariah Carey, desempenhou um papel vital em sua recuperação, diz The Blast.

O lúpus é uma doença autoimune que não afeta apenas o corpo fisicamente, mas também pode ter um impacto significativo na saúde mental. Nick Cannon, apresentado com lúpus, mostrou seus desafios emocionais durante uma recente aparição em um podcast.

Cannon, conhecido por suas emoções como artista, revelou que o diagnóstico o fez refletir profundamente sobre o propósito da vida e se estava aproveitando o tempo na Terra de forma significativa. Ele expressou pensamentos sobre o que faria diferente se tivesse acontecido por acaso.

O apresentador também enfatizou o profundo apreço pelo tempo que passa com seus filhos, destacando que sua luta contra o lúpus o fez valorizar cada momento com eles.

Nick Cannon representou um momento de reflexão em que estava sozinho em um hospital, olhando para o teto e confrontando questões profundas sobre a vida e a morte. Ele enfatizou que enfrentar a própria mortalidade o levou a focar em viver a vida de forma mais significativa.

Cannon não enfrentou essas lutas sozinho e reconheceu o papel fundamental de Mariah Carey em sua jornada de recuperação. Ele descreveu Carey como sua "rocha" e elogiou sua determinação ao lidar com os médicos e sua própria teimosia.

Apesar de terem seguido caminhos separados após quase uma década de casamento, Nick Cannon destacou que Mariah Carey era a companheira perfeita e a mãe ideal para seus filhos.

Além dos filhos que tem com Mariah Carey, Nick Cannon é pai de 12 filhos de várias mulheres, incluindo Brittany Bell, Abby De La Rosa, Alyssa Scott, LaNisha Cole e Bre Tiesi.

Recentemente, Cannon apresentou um vídeo no TikTok que atraiu atenção nas redes sociais. No vídeo, ele faz piadas sobre sua situação de pensão alimentícia, demonstrando uma atitude descontraída em relação ao assunto.

Este episódio divertido nas redes sociais recebeu diversas reações dos fãs, alguns elogiando o senso de humor de Cannon, enquanto outros expressavam críticas. Independente disso, Nick Cannon continua a enfrentar seus desafios de saúde e vida com resiliência e humor.