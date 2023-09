"Mia Khalifa gera polêmica online ao dirigir e fumar a mais de 60 mph"

A ex-atriz Mia Khalifa, 30 anos, está no centro de uma polêmica online depois de compartilhar um vídeo em que a filmaram dirigindo por uma estrada rural a mais de 60 mph (quase 100 km/h) enquanto fumava. A polêmica foi tão grande que o vídeo foi retirado do ar.

Mia Khalifa Foto:Reprodução Daily Star

Mia, que atualmente está na França após participar de desfiles de moda na Itália e no Reino Unido, utilizou o Instagram para compartilhar suas aventuras com seus 27,5 milhões de seguidores. No entanto, um vídeo específico gerou uma reação negativa significativa, comenta o Daily Star.

No vídeo em questão, Mia é vista dirigindo em uma estrada rural francesa a uma velocidade superior a 100 km/h (62 mph), com apenas uma mão no volante enquanto segura um cigarro. O conteúdo do cigarro parece ser maconha, em vez de tabaco, o que gerou preocupações sobre sua segurança e responsabilidade no trânsito.

Comentários críticos inundaram a seção de comentários do vídeo, com muitos expressando desaprovação pelo comportamento de Mia Khalifa. Alguns destacaram os perigos de dirigir sob a influência de substâncias, enquanto outros mencionaram a ilegalidade de usar um telefone enquanto dirige, mesmo que com viva-voz.

Fumar um cigarro ou vaporizar enquanto dirige não é ilegal na França, mas pode resultar em multa se considerado irresponsável. Por outro lado, a posse e o uso de maconha são ilegais na maioria dos casos, embora alguns produtos derivados sejam permitidos para fins medicinais. O uso de telefone enquanto dirige é estritamente proibido.

Este episódio ocorre após Mia Khalifa ter surpreendido a equipe de um McDonald's na França, onde fez uma aparição no drive-thru. Embora tenha sido recebida com entusiasmo pelos funcionários e clientes em busca de selfies, ela revelou que um de seus pedidos culinários não foi atendido, destacando a integridade da filial de Chamonix.