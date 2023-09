Katy Perry gera revolta ao ser escalada para dublar Ms. Leopard em "Peppa Pig”

Katy Perry está prestes a fazer uma participação especial na série animada infantil "Peppa Pig" como uma nova personagem chamada Ms. Leopard. Enquanto isso é uma ótima notícia para a cantora e seu bolso, várias pessoas estão indignadas com a decisão.

À medida que o 20º aniversário da série se aproxima rapidamente, Perry se juntará ao elenco de "Peppa Pig" para um episódio especial. O episódio faz parte do "Peppa Pig Wedding Party Special" e mostrará a personagem da cantora ajudando nos preparativos para o primeiro casamento de "Peppa Pig" entre o Sr. Bull e a Sra. Cow.

Em um comunicado anunciando a novidade, Olivier Dumont, presidente da Hasbro Entertainment, empresa-mãe do programa de televisão, declarou:

"Estamos incrivelmente entusiasmados em ter um talento de primeira linha como Katy Perry se juntando às aventuras divertidas de 'Peppa Pig'. Como pai amoroso e fã de Peppa, Katy Perry é a escolha perfeita para dar voz à personagem Ms. Leopard. Alcançar esse marco de duas décadas e poder trabalhar com talentos excepcionais como Katy é um testemunho do sucesso mundial de 'Peppa Pig' e sua capacidade de oferecer entretenimento que nenhum fã vai querer perder."

Embora a notícia tenha empolgado seus fãs, algumas pessoas expressaram suas preocupações através do X, anteriormente conhecido como Twitter. Uma pessoa digitou:

"Terrível. Ela é uma pessoa vil. Usa seu dinheiro para se aproveitar de pessoas vulneráveis e comprar suas propriedades. Ela literalmente matou uma freira em tribunal. E queremos dar mais dinheiro e acesso a nossos filhos a ela. Que modelo a seguir. Estou decepcionado."

"O episódio se chamará 'Peppa Colonizadora'?" questionou um segundo crítico, enquanto um terceiro se perguntou se o público-alvo de "Peppa Pig" sabe quem é Katy Perry.

Um quarto internauta afirmou que "Katy Perry dublando um personagem em 'Peppa Pig' não estava nos meus planos para 2023", e um quinto afirmou: "Meus filhos não vão assistir nada com Katy Perry, hahaha."

Uma sexta pessoa explicou:

"'Peppa Pig' é uma produção britânica. Greves em países estrangeiros não se aplicam aqui, e greves de solidariedade são ilegais. Cumprir as regras de uma greve de um sindicato estrangeiro em um país estrangeiro não é adequado."

A extensa explicação fazia referência à parte do anúncio no X que dizia: "Todo o elenco e filmagem de Ms. Leopard foram contratados e concluídos antes das greves do SAG-AFTRA e WGA e estão em conformidade com as regras do SAG-AFTRA."

Recentemente, Perry se viu envolvida em uma batalha legal relacionada à compra de uma casa em Santa Bárbara por US$15 milhões de uma pessoa chamada Carl Westcott, em 2020. Perry e seu noivo, Orlando Bloom, inicialmente solicitaram US$2,6 milhões em danos.

No entanto, a família do veterano de guerra acamado argumentou que a venda recente do catálogo de Perry por US$225 milhões tornava desnecessário buscar danos financeiros. O réu, como se descobriu, é um veterano de 84 anos - uma informação que gerou grande polêmica para a artista de "California Girls", com muitos acusando-a de ser intolerante com idosos.

Diante da intensidade das acusações, a artista de 38 anos teve que se pronunciar por meio de seu representante legal para esclarecer sua perspectiva e potencialmente fornecer contexto para a disputa legal em curso. O advogado da estrela, Jay Cooper, negou categoricamente as alegações de que sua cliente é intolerante com idosos ou veteranos, afirmando:

"Nenhuma dessas alegações é verdadeira de forma alguma. Katy nunca, sob nenhuma circunstância, em nenhum momento, fez comentários negativos ou depreciativos sobre idosos, pessoas com problemas mentais ou veteranos."

O comunicado continuou abordando as acusações que supostamente surgiram da família Westcott: "Katy ela mesma tem se envolvido em esforços significativos de caridade em nome de muitas pessoas menos afortunadas em nossa sociedade." As informações são do The Blast.