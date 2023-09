Halle Berry exige nomes dos treinadores de futebol do filho de 9 anos

Halle Berry e seu ex-marido, Olivier Martinez, anunciaram recentemente um acordo sobre a educação e atividades esportivas de seu filho de 9 anos, Maceo. O acordo surge após a finalização de seu longo processo de divórcio. Os detalhes do acordo foram revelados em documentos judiciais obtidos pelo Radar Online.

De acordo com os documentos judiciais, Halle e Olivier concordaram que Maceo será transferido de uma escola particular em Los Angeles (EUA) para outra. Halle assumirá as despesas escolares enquanto Maceo estiver na nova escola, em vez da anterior.

Além disso, Maceo terá a oportunidade de mudar para outra liga de futebol, com planos de jogar pelo Los Angeles Football Club, caso seja aceito. Olivier comprometeu-se a fornecer a Halle os nomes e números de telefone de qualquer treinador da liga antes da mudança de Maceo, permitindo que ela converse com o treinador antes da transição.

O acordo estipula que nem Halle nem Olivier devem ocultar informações um do outro e que ambos devem cooperar na escolha de uma nova liga para Maceo. No entanto, Halle incluiu uma cláusula que garante que as obrigações de futebol de seu filho não interfiram em seu horário escolar.

Além disso, o acordo proíbe Maceo de participar de torneios que coincidam com períodos de férias de Halle com a criança. Se um torneio ocorrer durante um fim de semana prolongado em que Maceo estiver com Halle, Olivier deve solicitar o consentimento dela. Qualquer viagem internacional relacionada a um torneio exigirá o conhecimento prévio e o consentimento expresso de Halle.

Divórcio

No início deste mês, Halle Berry e Olivier Martinez finalmente concluíram seu divórcio, que foi iniciado em 2015. O casal concordou com a custódia conjunta de Maceo. Halle concordou em pagar US$8 mil por mês em pensão alimentícia e 4,3% de qualquer renda superior a US$2 milhões em um período de 12 meses.

Além disso, o casal chegou a um acordo temporário de custódia, permitindo que Halle fique com Maceo enquanto Olivier trabalha no exterior. Olivier terá contato telefônico com a criança todas as noites e receberá 20 dias de compensação quando retornar aos Estados Unidos. Halle também concordou em pagar US$25 mil para cobrir as despesas legais de Olivier.