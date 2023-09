Hailie Jade Scott se emociona ao ver Eminem e 50 Cent no palco: "uma noite memorável"

Hailie Jade Scott, a influenciadora digital de 27 anos, demonstrou ser a maior fã de seu pai para sempre. Ela compartilhou suas emoções ao assistir Eminem se apresentar ao lado de 50 Cent durante uma parada da turnê recente do rapper de "In Da Club" em Detroit (EUA).

"Estivemos no show do 50 Cent e eu estava tão empolgada", expressou Scott no episódio mais recente do podcast "Just a Little Shady". "Eu não o via se apresentar desde, tipo, a sexta série. Faz tanto tempo."

A apresentadora do podcast elogiou o rapper de "Just a Little Bit", de 48 anos, por ter "tantos sucessos" e destacou a "produção real" do show inteiro.

"Nunca vi esse nível de produção", ela disse. "Quero dizer, pirotecnia, canhões de confete. Houve uma música em que a pirotecnia durou durante toda a canção".

Embora ela tenha admitido que sabia que seu pai, 50, faria uma aparição surpresa, ela expressou que fica animada em ver as reações das pessoas às apresentações dele. "Fico muito animada porque vejo a multidão tão feliz", explicou enquanto descrevia a experiência de um fã no show.

"Havia esse cara na nossa frente. Originalmente, ele estava nos nossos lugares, e não era suposto ele estar lá", disse ela. "Então ele simplesmente pulou e foi para os lugares na nossa frente. Ele estava vivendo sua melhor vida o tempo todo. Felizmente, ninguém veio para aqueles lugares, então ele não foi expulso. Eu estava só pensando, sim! Você merece estar bem ali."

Scott encerrou o segmento expressando que foi "um dos meus melhores domingos em muito tempo". 50 Cent também refletiu sobre seu tempo no palco com o rapper de "Mockingbird", compartilhando um clipe do show no Instagram e escrevendo na legenda, "👀 Cara, quando eu faço alguma coisa com o EM, as pessoas ficam loucas, elas sabem que ele é realmente meu parceiro. Eu o amo até a morte!"

No clipe, Eminem elogia seu colega lenda do hip-hop diante da multidão, dizendo no microfone: "Detroit, façam barulho para um dos melhores amigos que já conheci: 50 Cent! Façam barulho pelo 50º aniversário do hip-hop, pessoal - ainda é o 50º aniversário do hip-hop. Detroit, eu amo vocês!"

Enquanto 50 Cent iniciará a próxima etapa de sua turnê na quinta-feira com um show na Holanda, ele também tem trabalhado para transformar o filme de 2002 "8 Mile", em uma série de televisão.

O rapper de "Candy Shop" compartilhou no início deste ano, durante uma participação no canal BigBoyTV no YouTube, que uma série baseada no filme semi-autobiográfico está "em andamento" e revelou que Eminem está envolvido na produção. Em uma entrevista recente à Men's Health, ele atualizou a série, afirmando que ela será "tão grande quanto o filme original".

"Será enorme", disse ele. "O interesse está em capturar o período de 8 Mile desde o início, então, à medida que o transportamos para os tempos modernos, você verá como as coisas mudaram na forma como as pessoas entram na indústria da música."