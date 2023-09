Gal Gadot surpreende em vestido transparente: "você parece a Mulher-Maravilha"

Aos 38 anos, a atriz Gal Gadot, mais conhecida por interpretar a Mulher-Maravilha no universo DC, está fazendo a internet explodir com suas fotos mais recentes. Em um ensaio para a Flaunt Magazine, Gal compartilhou fotos e um vídeo onde exibe vários trajes diferentes, incluindo um vestido transparente que chamou a atenção de todos.

Os fãs podem conferir todos os looks no carrossel de fotos em seu Instagram, mas foi o vestido preto transparente que definitivamente roubou a cena. O tecido de mangas compridas mostrou a lingerie preta que ela usava por baixo, enquanto seu cabelo curto caía sobre os ombros.

A legenda do post dizia: "Obrigada por me receber, @FlauntMagazine" e incluía emojis de corações vermelhos e pretos, em sintonia com as cores predominantes no ensaio. Um fã comentou: "Você parece a Mulher-Maravilha", enquanto outros elogiaram seu estilo e beleza.

Em um vídeo dirigido por Greg Swales, Gal Gadot também arrasou em diversos trajes vermelhos e pretos, finalizando com um casaco de pele sem nada por baixo.

Conforme o The Blast , atualmente, a atriz de "Red Notice" está estrelando o thriller de espionagem da Netflix "Heart of Stone". Além disso, ela será a Rainha Má na versão live-action da Disney de "Branca de Neve", que será lançada no próximo ano, ao lado de Rachel Zegler.

Gadot falou recentemente sobre o filme à People Magazine, revelando a empolgação de suas três filhas, Alma (11 anos), Maya (6 anos) e Daniella (2 anos), em relação ao filme. Ela compartilhou que sua filha do meio ficou desapontada quando descobriu que não interpretaria Branca de Neve, mas sim a Rainha Má.

Em uma entrevista anterior à Vogue Hong Kong, Gadot descreveu como foi divertido interpretar a Rainha Má, destacando que foi a primeira vilã da Disney e que teve a oportunidade de explorar a complexidade do personagem.

No D23 Expo de 2022, Gadot reforçou que a Disney está "modernizando" o clássico animado de 1937 e que procurou dar profundidade ao papel da Rainha Má. Ela também elogiou sua colega de elenco, Rachel Zegler, que interpreta Branca de Neve, destacando a química entre o elenco.

"Snow White" está programado para chegar aos cinemas em 22 de março de 2024, e os fãs estão ansiosos para ver Gal Gadot como a icônica Rainha Má neste novo capítulo da história.