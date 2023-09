Dustin Lynch fala abertamente sobre a vida de solteiro e como isso inspirou seu novo álbum

Dustin Lynch, cantor de música country, está atravessando uma fase de reflexão e transformação. À medida que se prepara para lançar seu sexto álbum de estúdio, "Killed the Cowboy," o artista de 38 anos reconhece que sua carreira está em ascensão, mas outros aspectos de sua vida têm sido negligenciados.

Em uma conversa descontraída em West Hollywood, em meados de setembro, Lynch, que se autodeclara solteiro no momento, compartilha seus pensamentos sobre o equilíbrio entre carreira e vida pessoal com a People. Ele ressalta a importância de abraçar o que está faltando em sua vida, ou seja, um relacionamento.

Lynch pondera sobre as questões persistentes que o acompanham atualmente: "Devo me dedicar mais a encontros? Ou devo simplesmente aproveitar o momento e esperar que a pessoa certa apareça?"

Reflexão e autoanálise

Ele admite que tende a pensar demais e a analisar profundamente as coisas, especialmente quando está sóbrio. "Fico hiperativo e penso muito quando estou sóbrio", diz Lynch, referindo-se ao seu costume de se abster do álcool durante outubro. Ele revela que, quando está sóbrio, tende a refletir sobre as coisas em excesso e que o álcool muitas vezes desempenha um papel social em sua vida.

Lynch faz uma confissão sincera sobre sua vida amorosa: "O que muitas vezes me assusta é o medo de perder a pessoa certa por causa de um encontro com a pessoa errada, mesmo que seja apenas um encontro."

Enquanto contempla o cenário, Lynch também aborda sua abordagem ao namoro em Nashville, onde ele reside em uma fazenda ao norte da cidade. Ele menciona que, estrategicamente, evitou namorar em Nashville para não afetar sua carreira, preferindo encontros a distância, apresentações e até mesmo mensagens diretas.

Carreira, perspectivas e planos

Lynch também compartilha suas perspectivas sobre a música e a carreira. Ele destaca o renascimento de sua música "Cowboys and Angels" após 11 anos e o sucesso de seus hits, como "Small Town Boy" e "Stars Like Confetti."

Embora o cantor esteja atualmente focado em seu novo álbum e na próxima turnê, ele já tem planos para futura música. Ele se sente grato por sua carreira e espera que ela continue a evoluir.

Dustin Lynch encerra a entrevista com humildade, enfatizando que, apesar de sua crescente carreira, ele ainda é o filho de seus pais e o irmão mais novo de sua irmã. Ele valoriza os momentos em que pode aproveitar seu tempo com amigos, familiares e atividades ao ar livre, mantendo os pés no chão, independentemente de seu sucesso.

Dustin Lynch está pronto para o próximo capítulo de sua carreira e vida pessoal, ansioso por descobrir o que o futuro lhe reserva.