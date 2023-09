Comediante levanta preocupações sobre a influência de Kanye West no estilo de Bianca Censori: "Ela não tem voz"

A comediante Kathy Griffin não poupou palavras ao acusar Kanye West de exercer um controle excessivo sobre a imagem e o estilo de sua esposa, Bianca Censori. Griffin expressou suas preocupações em uma longa postagem no TikTok na última quinta-feira, em que criticou as escolhas de moda de Censori e questionou se a jovem realmente tinha voz em suas decisões.

"Todos nós já vimos aquelas fotos de Kanye e sua nova esposa Bianca Censori, certo?", perguntou Griffin, começando a discussão. "Eu vejo essas fotos quando ela está naquelas meias-calças e como nem um top de bandeau, é realmente tudo sobre ser transparente."

A comediante reconheceu o corpo impressionante de Censori, mas também observou que seu estilo se assemelha notavelmente ao de Kim Kardashian, ex-mulher de West. Griffin levantou a questão sobre se Censori realmente tem a liberdade de expressar sua voz, dadas as semelhanças marcantes.

"Ouvi dizer que ela tem um mestrado em arquitetura em uma universidade na Austrália, ela é linda e parece não ter voz nenhuma", disse Griffin.

A preocupação de Griffin também se estendeu às fotos recentemente divulgadas de West e Censori em um passeio de barco na Itália, onde a situação levantou questionamentos sobre a liberdade e o consentimento da jovem. Griffin alegou que a situação "cheira a abuso". As autoridades os retirou do barco de aluguel, alegando "má conduta".

Além disso, a comediante mencionou as roupas ousadas que Censori tem usado nas últimas semanas, incluindo um travesseiro como top e um bodysuit fio dental com cocar. Ela levantou a possibilidade de que West pudesse estar controlando as escolhas de moda de Censori de forma excessiva.

Até o momento, os representantes de Kanye West não responderam às alegações de Kathy Griffin. No entanto, amigos próximos de Censori também teriam expressado preocupações sobre seu estilo de vida e mudanças comportamentais recentes.

Independentemente das especulações, a situação continua a gerar debate e discussão sobre o controle nas relações e a importância da liberdade individual, mesmo em meio à fama e ao estrelato. West e Censori se casaram em uma cerimônia não juridicamente vinculante em Beverly Hills (EUA) em janeiro, mas as preocupações em torno de sua relação continuam a pairar no ar.