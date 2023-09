Charles se prepara para fazer ‘mais mudanças’ na família real ‘já enxuta’, diz ex-mordomo

De acordo com o site New York Post, Rei Charles pretende implementar ainda mais transformações na família real à medida que sua missão de reduzir a monarquia atinge novos patamares, afirmou seu ex-mordomo real.

Grant Harrold, que trabalhou para o monarca durante sete anos quando ele era Príncipe de Gales, afirma que Charles dará sua “reviravolta” característica às tradições postas em prática por sua mãe, a Rainha Elizabeth II.

“Tem sido interessante, ele copiou a pegada da Rainha Elizabeth e fez as coisas do jeito que ela fez em todos os compromissos oficiais”, disse Harrold.

“Ela parou de fazer visitas ao exterior há alguns anos, então Charles conseguiu fazer isso com bastante facilidade, mas acrescentou seu toque especial.”

O rei tornou conhecido seu desejo de uma monarquia “reduzida” desde que assumiu o trono em setembro passado - e também pretende fazer algumas mudanças em vários aspectos de suas residências reais.

“Há muitas mudanças nos jardins, o rei Charles é um jardineiro famoso e adora seus jardins”, disse Harrold.

Grant Harrold/ Reprodução

“Acho que há mais mudanças chegando, um excelente exemplo é a varanda do Trooping the Color no início deste ano”, explicou. “Se você olhar desde a época da Rainha parecia Piccadilly Circus, se você olhar agora parece algo depois do Armagedom, é completamente diferente.”

“Ele mudou com muito cuidado e dignidade a monarquia ao que ele classifica como a família principal e isso só vai continuar à medida que, infelizmente, seus primos reais morrem.”

“Eles não escolherão pessoas para intervir, acho que se tornará uma monarquia enxuta como ele sempre quis”, acrescentou Harrold.

Apesar do desejo do rei de eliminar coisas desnecessárias na monarquia, a irmã do soberano, a princesa Ana, disse anteriormente que não achava que fosse uma boa ideia.

“Acho que ‘diminuir’ foi dito em um dia em que havia mais algumas pessoas por perto para fazer esse comentário parecer justificável”, disse ela em maio. “Não parece uma boa ideia de onde estou… não tenho certeza do que mais podemos fazer.”

Anne sugeriu que a família real já estava bastante simplificada depois que o príncipe Harry e Meghan Markle deixaram de ser membros seniores da família.