Bruna Guerin nega envolvimento em separação de Sandy e Lucas Lima: "Boatos mentirosos"

A atriz Bruna Guerin, de 38 anos, foi recentemente alvo de intensos ataques nas redes sociais após ser erroneamente apontada como o pivô da separação entre Sandy e Lucas Lima. Nesta quarta-feira (27/9), ela resolveu tomar uma atitude e esclarecer publicamente a situação em suas redes sociais, anunciou o Observatório dos Famosos.

Através de sua conta no Instagram, Bruna compartilhou um post no qual negou veementemente qualquer envolvimento romântico com o músico, ressaltando que eles são amigos de trabalho há anos. Além disso, a atriz lamentou profundamente a onda de ódio e as notícias falsas que têm circulado a seu respeito, fruto da "irresponsabilidade da imprensa".

"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço, e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido", desabafou Bruna Guerin em seu post.

Ela também destacou de forma firme: "Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais".

No final de sua mensagem, Bruna demonstrou solidariedade a Sandy e Lucas Lima, reconhecendo o momento difícil pelo qual estão passando: "Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão enfrentando", afirmou.

A postagem de Bruna Guerin recebeu apoio e mensagens de carinho de seus seguidores, incluindo emojis de coração deixados por Sandy e Lucas Lima nos comentários.