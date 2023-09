Bella Campos ironiza após término do namoro com MC Cabelinho: "Chorar em Paris é melhor"

Bella Campos está tirando proveito de sua viagem ao Egito e fez uma parada em Paris, onde compartilhou com seus seguidores uma perspectiva bem-humorada sobre sua recente separação do cantor de funk MC Cabelinho.

A atriz de 25 anos, conhecida por seu trabalho na novela "Vai na Fé" da TV Globo, anunciou o fim de seu relacionamento com MC Cabelinho no mês passado, após rumores de infidelidade por parte do cantor. O casal se conheceu nos bastidores das gravações da novela e estava junto desde outubro do ano anterior.

Em um vídeo publicado em sua conta do Instagram, Bella Campos revelou que estava fazendo uma conexão em Paris durante sua viagem ao Egito para participar do lançamento de uma marca. Com um toque de humor, ela citou um meme que circula nas redes sociais, afirmando: "Gente, tá confirmado: chorar em Paris é muito melhor que chorar no Brasil."

A declaração descontraída da atriz arrancou risadas e comentários de apoio de seus seguidores, que admiraram sua atitude positiva em relação ao término do relacionamento.

Em seguida, Bella explicou seus planos na França, revelando detalhes de sua refeição. "Não vou ficar aqui em Paris, estou indo para Cairo (no Egito). Estou aqui fazendo conexão. Vou mostrar pra vocês meu primeiro pratinho, porque eu amo comer". Entre os alimentos escolhidos pela atriz estavam iogurte, brownie, queijo brie com goiabada, salame, ovo e pão.

Com sua descontração e espírito leve, Bella Campos mostrou aos fãs que está aproveitando a vida, mesmo após o término de seu relacionamento, e que o famoso ditado "Paris é sempre uma boa ideia" também se aplica às situações difíceis.