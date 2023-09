Atropelamento do ator Kayky Brito: laudo mostra que motorista estava dentro do limite de velocidade

O laudo da Polícia Civil no caso do atropelamento do ator Kayky Brito concluiu que o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva estava dentro do limite de velocidade permitido para a via na madrugada de 2 de setembro.

Uma câmera de segurança da avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio, registrou o momento em que o ator saindo correndo de trás de um carro e corre na frente do motorista de aplicativo para atravessar a avenida e é atropelado. Passava um pouco da meia-noite e Kayky Brito e o amigo Bruno De Luca estavam bebendo em um quiosque.

O ator foi socorrido com traumatismo craniano e varias fraturas pelo corpo e passou semanas internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D’Or, onde está se recuperando e já foi transferido para o quarto.

De acordo com o relatório final da perícia, o carro de aplicativo estava a 48 km/h na avenida no momento do atropelamento, na altura do Posto 6, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.

A polícia também sabe que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica ou substância psicoativa, conforme exame feito no mesmo dia, e parou para prestar socorro ao ator no momento do acidente,

Com base no laudo e nos dados levantados durante a investigação, o delegado Ângelo Lopes conclui que o motorista Diones Coelho da Silva não cometer crime algum e não será indiciado.

“O laudo é esclarecedor, e não restam dúvidas. A distância entre carro e vítima no instante em que ele inicia a travessia, mesmo a uma velocidade abaixo da permitida, era insuficiente para que o motorista percebesse, reagisse e parasse o veículo sem impacto”, disse o delegado, que deve pedir o arquivamento do caso.