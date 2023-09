Arnold Schwarzenegger revela como mudou aos 76 anos

Arnold Schwarzenegger, conhecido por seus papéis icônicos em filmes de ação, nunca imaginou que se tornaria um autor de autoajuda. No entanto, aos 76 anos, ele decidiu compartilhar algumas das lições mais importantes de sua vida em seu novo livro motivacional, "Seja Útil: Sete Ferramentas para a Vida," que será lançado em 10 de outubro.

Em uma entrevista com a People, Schwarzenegger compartilhou sua perspectiva sobre legado e sucesso. Ele enfatiza que seu objetivo é usar seus talentos para ajudar os outros e que são as coisas simples que o ajudaram a alcançar o que é hoje.

Aos 76 anos, ele é uma pessoa realizada? O ator, famoso pelo papel do Exterminador do Futuro, pondera a questão durante o café da manhã em Los Angeles. Schwarzenegger é um homem ambicioso e faminto por mais realizações. Ele compartilha que sempre busca superar seus próprios limites, uma mentalidade que o levou a conquistar títulos de fisiculturismo e a carreira política como governador da Califórnia.

No entanto, Schwarzenegger enfatiza que, com a idade, ele se tornou mais sábio e consciente dos sentimentos das pessoas ao seu redor. Ele observa que, em seus 20 anos, a mentalidade era egoísta, focada apenas em si mesmo, mas o tempo o fez aprender com seus erros e mudar sua perspectiva.

Lição de vida

O título do livro, "Seja Útil," foi inspirado na filosofia do pai de Schwarzenegger, que o impulsionou durante sua infância na cidade remota austríaca de Thal. Schwarzenegger lembra-se de seu pai dizendo essas palavras quando ele ainda estava na cama de manhã cedo. Para ele, essa frase era um motivador poderoso.

No entanto, ele enfatiza que o livro não é uma busca por encerramento em relação a seu passado. Ele nunca culpou seu pai por nada e reconhece que seu pai também teve uma vida difícil, influenciada pela Segunda Guerra Mundial.

Família

Hoje, Arnold Schwarzenegger desfruta de um forte vínculo com seus cinco filhos e é avô de duas netas. Ele passa tempo de qualidade com seus filhos na academia, onde sua carreira de fisiculturismo começou, e andando de bicicleta em Santa Mônica.

Ele também compartilha um relacionamento próximo com suas netas, ensinando-as a cuidar de seus animais e compartilhando momentos especiais com elas.

Arnold Schwarzenegger continua a ser uma figura inspiradora, não apenas por suas realizações, mas também por seu compromisso com a família e seu desejo de ajudar os outros por meio de suas experiências de vida. Seu novo livro, "Seja Útil," oferece insights valiosos para aqueles em busca de orientação e inspiração.