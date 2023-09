Arnold Schwarzenegger afirma que seu "capítulo" com Maria Shriver "continuará para sempre"

Arnold Schwarzenegger revela que seu relacionamento com sua ex-esposa Maria Shriver continuará "para sempre". Os dois, que finalizaram o divórcio em 2021 após Shriver ter feito o pedido uma década antes, fazem questão de compartilhar momentos importantes em família, conforme Schwarzenegger conta à revista People nesta semana. Seu papel como avós dos filhos de sua filha Katherine, Lyla, de 3 anos, e Eloise, de 1 ano, com seu marido Chris Pratt, ele acrescenta, não começou um novo capítulo, mas sim continuou a história.

"Nós nunca deixamos o [primeiro] capítulo", diz Schwarzenegger antes do lançamento de seu novo livro motivacional, "Seja Útil: Sete Ferramentas para a Vida", que chega às prateleiras em 10 de outubro. "Porque lembre-se, não foi como se tivéssemos uma disputa. Não tivemos uma briga. Foi apenas minha burrada, certo? Ela disse, 'Ok, é isso', e então ela decidiu se separar, então foi decisão dela. Mas o fato é que sempre deixamos muito claro que as crianças não deveriam sofrer por causa disso."

Dois meses antes de Shriver entrar com o pedido de divórcio, Schwarzenegger admitiu publicamente que havia sido pai de um filho, Joseph Baena, agora com 26 anos, com a governanta de longa data da família, Mildred Baena.

Ele e Shriver continuam a passar feriados e momentos marcantes juntos com seus filhos Katherine, 33, Christina, 32, Patrick, 30, e Christopher, 26, incluindo uma recente celebração pelo 30º aniversário de Patrick.

Uma relação além do casamento

"Então, tudo é meio que como se estivéssemos juntos, mas temos vidas separadas", continua Schwarzenegger. "E ela tem as coisas dela, o relacionamento dela, eu tenho o meu, mas sempre nos comunicamos sobre as crianças, sobre os feriados, sobre festas de aniversário e Dia das Mães e Natal. Meu capítulo com Maria continuará para sempre. Mesmo que seja um relacionamento diferente, não há motivo para eu sentir nada além de amor por ela."

Em "Seja Útil", a estrela de "O Exterminador do Futuro" escreve que no "quarto ato" da vida, ele se sentiu compelido a destilar algumas de suas maiores lições de vida. "Tudo o que estou tentando fazer é usar meus talentos e ajudar outras pessoas", ele diz à revista. "São as coisas simples que faço que realmente me ajudaram a chegar onde estou hoje."

Ao longo da última década, Schwarzenegger tem namorado a fisioterapeuta Heather Milligan. Eles se conheceram em 2012, quando Schwarzenegger estava se preparando para filmar "Plano de Fuga", em 2013, com Sylvester Stallone (que coincidentemente passou por uma cirurgia no ombro no mesmo dia).

Seu cirurgião em Los Angeles recomendou que ele procurasse Milligan para se preparar para as cenas de luta do filme. "Qualquer jogador de futebol ou jogador de beisebol, qualquer atleta, eu sempre a envio para ela, porque ela é a única que realmente sabe do que está falando", relembra Schwarzenegger. "Então eu fui até ela, e depois que minha terapia terminou, depois que terminei o filme, eu a chamei para almoçar para agradecer. E então uma coisa levou à outra."

O casal recentemente compareceu ao Oktoberfest em Munique juntos e muitas vezes pode ser visto passeando de bicicleta em Santa Monica. Schwarzenegger conta que adora o espírito empreendedor de Milligan. "Temos tantas coisas em comum", ele diz. "Nosso relacionamento é fantástico. Eu penso muito nela. Eu adoro que ela goste de trabalhar. Ela é claramente independente. Ela é determinada pra caramba."

Até mesmo os pacientes dela ocasionalmente têm a chance de conhecer o ex-governador da Califórnia. Ao visitar sua clínica, Schwarzenegger gosta de conversar com jogadores da NFL, estrelas da NBA e campeões do UFC. "Eu converso com eles enquanto estão fazendo terapia, porque eu os admiro, eles são ótimos atletas", ele sorri. "Mesmo que muitos deles me façam sentir como um frango pequeno."