Anne Hathaway incentiva Peter Dinklage a "se perder" em clipe

Anne Hathaway e Peter Dinklage estão em busca de inspiração no filme "She Came to Me". No longa-metragem dirigido por Rebecca Miller, a dupla interpreta um casal de Nova York: Dinklage é Steven Lauddem, um aclamado compositor com bloqueio criativo, enquanto Hathaway é sua esposa Patricia, uma psiquiatra.

Em um clipe exclusivo compartilhado com a People, o personagem de Hathaway, do tipo controladora, encoraja o músico desmotivado de Dinklage a fazer uma caminhada e "se perder" para reacender sua criatividade.

Steven expressa sua relutância: "Eu odeio me perder." Patricia responde: "Não quero que você se perca. Quero que vagueie." Ela o incentiva a "interagir com um estranho." Steven, cético, responde: "Eu não gosto de estranhos."

"Eu sei o que estou fazendo," diz Patricia antes de enviá-lo para uma caminhada com seu cachorro. "Isso é bom. Você precisa disso. Divirta-se."

História

De acordo com a sinopse, quando Steven busca inspiração no calçadão de Brooklyn, a pedido de Patricia, ele conhece Katrina (interpretada por Marisa Tomei). Ela é uma "capitã de rebocador em busca de aventuras atracada em Red Hook, que logo faz com que Steven questione tudo em sua vida."

Ao mesmo tempo, Patricia está "vivenciando uma crise espiritual que ela esconde sob uma máscara de tranquilidade perfeita."

Enquanto Patricia e Steven lidam separadamente com suas dúvidas, o filho de 18 anos deles, Julian (interpretado por Evan Ellison), inicia um romance com Tereza (Harlow Jane), de 16 anos, o que ameaça atrapalhar o futuro de todos.

Relacionamento

Anne Hathaway compartilhou seu entusiasmo por trabalhar com a diretora Rebecca Miller em "She Came to Me." Ela mencionou que havia feito um teste para a diretora no início de sua carreira e ficou impressionada com a experiência.

A atriz explicou que sempre foi fã do trabalho de Miller, que frequentemente apresenta mulheres inteligentes e complexas em seus filmes. Hathaway, então, aproveitou a oportunidade de trabalhar com a diretora novamente e destacou a visão única de Miller.

"She Came to Me" promete ser uma jornada emocionante de autodescoberta e transformação, com Anne Hathaway e Peter Dinklage liderando o elenco em performances cativantes. O filme, que chega aos cinemas em 6 de outubro, oferece uma visão intrigante sobre a busca da criatividade e a complexidade das relações humanas.