“Temos que respeitar o tempo dele”: Filha de Mingau diz que o pior já passou e pede paciência

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, continua internado na UTI do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D´Or, em processo de “desmame” da ventilação mecânica e com quadro clínico estável, de acordo com último boletim da equipe médica.

Nos últimos dias, a sedação foi retirada e o músico abriu os olhos, embora não apresente ainda sinais de consciência, mas os médicos afirmaram que a fase de hipertensão intracraniana (inchaço no cérebro) já foi superada.

Na noite de segunda-feira, a filha do baixista, Isabella Aglio, atualizou o estado de saúde do pai e disse que Mingau está se superando a cada dia, mas que todos devem ter em mente que é um trauma grande, recente e neurológico, e é preciso ter paciência. “Não esperem super novidades a todo tempo”.

Segundo ela, o pior já passou. “Tenham em mente: o pior já passou. Independente da crença, é indiscutível que ele É, SIM, um milagre. Acredito na cura e restauração total da vida dele. Foram tantas e tantas coisas que poderiam ter dado errado e deram certo, mais do que imaginamos, que não me restam dúvidas de que tudo está caminhando pro melhor possível. Vamos agradecer pelo milagre e pedir por mais bençãos! Beijos”, disse.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Ex-BBB Diego Alemão é detido com arma e paga fiança de R$ 4 mil: “Queria me defender”

Mingau foi baleado na cabeça no começo de setembro, quando passava de carro por uma região de Paraty famosa pelo tráfico de drogas, juntamente com um amigo.

A bala entrou pela lateral esquerda frontal da cabeça a atravessou o cérebro sem deixar detritos. Desde então o baixista se submeteu a duas operações para diminuir a pressão intracraniana e segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo do hospital, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Jornal revela que decisão de término entre Sandy e Lucas Lima partiu dele

Apesar de estável, seu estado ainda é considerado muito grave.