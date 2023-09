Sophie Turner e Joe Jonas concordam em manter filhos em Nova York durante processo de divórcio

Sophie Turner e Joe Jonas concordaram temporariamente em manter suas filhas em Nova York (EUA) enquanto enfrentam desacordo de custódia após o divórcio.

De acordo com documentos arquivados na segunda-feira em Nova York, Turner e Jonas chegaram a um acordo temporário para manter suas filhas - Willa, 3 anos, e uma filha identificada anteriormente em documentos judiciais como D., com 14 meses - em Nova York.

A ordem de consentimento temporário estabelece que Turner, 27 anos, e Jonas, 34 anos, estão ordenados a manter suas filhas nos distritos Sul e Leste de Nova York, o que inclui Nova York, Long Island e o Vale do Hudson.

O documento também revela que ambos concordaram com essa disposição. ?As partes concordaram com a entrada da Ordem de Consentimento Interino proposta anexa, sem prejuízo das reivindicações e defesas de qualquer das partes, proibindo a remoção das crianças das jurisdições dos Tribunais do Distrito dos Estados Unidos dos Distritos Sul e Leste de Nova York, aguardando ordem posterior deste Tribunal?, afirma o processo.

Se a ordem for violada, os documentos afirmam que o tribunal tem o direito de ?tomar ou causar medidas sob a lei Federal ou Estadual, conforme apropriado, para proteger o bem-estar da criança envolvida ou prevenir a remoção ou ocultação da criança antes da disposição final da petição?.

Essa ação vem apenas alguns dias depois que a ex-integrante de ?Game of Thrones? processou seu ex-marido alegando retenção indevida de suas filhas, alegando que Jonas estava retendo seus passaportes e não permitindo que elas voltassem para a Inglaterra.

A queixa contra Jonas exigia ?a imediata devolução das crianças indevidamente removidas ou retidas?, com a equipe jurídica de Turner alegando que a ?retenção indevida? começou em 20 de setembro.

Turner alegou que ela e o músico concordaram em declarar a Inglaterra como seu ?lar permanente? em conversas que ocorreram no Natal de 2022, enquanto se preparavam para o ano seguinte.

Pouco depois de Turner apresentar sua queixa, Jonas divulgou uma declaração contestando suas alegações e dizendo que acreditava que os dois haviam chegado a um acordo para trabalhar em um plano de co-parentalidade.

“Após várias conversas com Sophie, Joe iniciou o processo de divórcio na Flórida, pois a Flórida é a jurisdição apropriada para o caso?, dizia a declaração. ?Sophie estava ciente de que Joe iria entrar com o pedido de divórcio. O Tribunal da Flórida já emitiu uma ordem que impede ambos os pais de mudar as crianças de localização. Sophie recebeu esta ordem em 6 de setembro de 2023, mais de duas semanas atrás.?

“A impressão de Joe após a reunião foi que eles haviam chegado a um entendimento para trabalhar juntos em um acordo amigável de co-parentalidade.?

A declaração também alegou que menos de 24 horas após o ?acordo amigável de co-parentalidade? ter sido acertado, ?Sophie informou que queria levar as crianças permanentemente para o Reino Unido. Em seguida, ela exigiu, por meio deste pedido, que Joe entregasse os passaportes das crianças para que ela pudesse levá-las para fora do país imediatamente.?

Jonas e Turner se casaram em 2019, após quase três anos de namoro. No momento de sua separação, ambos postaram uma declaração conjunta em suas redes sociais anunciando o fim de seu casamento de quatro anos.

“Declaração de nós dois: 'Após quatro maravilhosos anos de casamento, decidimos mutuamente encerrar nosso casamento'?, compartilharam ambos no Instagram.

“Existem muitas narrativas especulativas sobre o motivo, mas realmente esta é uma decisão unida e esperamos sinceramente que todos possam respeitar nossos desejos por privacidade para nós e nossos filhos?, concluiu a declaração.