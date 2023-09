Ronaldo Fenômeno se casa com modelo Celina Locks em Ibiza

O ex-jogador e hoje empresário Ronaldo Fenômeno, de 47 anos, subiu ao altar pela terceira vez, unindo-se em matrimônio à modelo Celina Locks, de 33 anos, em Ibiza (Espanha), no último fim de semana, como mostra reportagem no The Sun. O casal vestiu-se de branco e celebrou a ocasião em grande estilo, cercado por familiares e amigos.

Uma foto nas redes sociais mostrou o casal sendo agraciado com pétalas de flores brancas enquanto seguia em direção ao altar. Nas palavras de Celina, compartilhadas em suas redes sociais: "Hoje unimos nossas famílias em uma celebração religiosa íntima. E assim começa uma semana repleta de comemorações."

O relacionamento de Ronaldo e Celina foi oficializado em janeiro, quando o lendário jogador de futebol a pediu em casamento durante uma viagem ao Caribe. Os dois estavam namorando nos últimos sete anos, e Celina agora se torna a terceira esposa de Ronaldo, que já foi casado anteriormente com Milene Domingues e Daniella Cicarelli.

Um alívio temporário

O casamento em Ibiza certamente aliviou a mente de Ronaldo em meio às recentes dificuldades de seus times de futebol. O vencedor de duas Copas do Mundo é proprietário do clube espanhol Real Valladolid e do brasileiro Cruzeiro. No entanto, ambas as equipes têm enfrentado sérias crises de desempenho nos últimos tempos, com protestos públicos dos torcedores em ambos os clubes no início deste mês.

Ronaldo, duas vezes vencedor da Bola de Ouro, possui uma vasta experiência no mundo do futebol, tendo brilhado em clubes como Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e AC Milan.