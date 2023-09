Prepare os pequenos: Disney promove campanha do Dia das Crianças por meio de intervenção com famílias (Reprodução/Disney)

A The Walt Disney Company Brasil anuncia a campanha ‘Brincar e Doar’ para o Dia das Crianças de 2023, a fim de promover o tempo de qualidade no meio das famílias. O objetivo é promover brincadeiras conjuntas no Dia das Crianças, com o intuito de converter as horas brincadas em doações.

Cada hora brincada pelas famílias será revertida em R$50,00 em doação para o Instituto Gerando Falcões. A instituição beneficiada se trata de um ecossistema de desenvolvimento social que acelera o poder de impacto de líderes de favelas através de esporte, cultura, qualificação profissional, desenvolvimento econômico e cidadania.

Como proposta de intervenção, a campanha ‘Disney Brincar e Doar’ promoverá a participação virtual, por meio de postagens nas redes sociais com a hashtag #DisneyBrincarEDoar nos registros de brincadeiras com os familiares.

Leia mais:

Ações da campanha

Prepare os pequenos: Disney promove campanha do Dia das Crianças por meio de intervenção com famílias (Reprodução/Disney)

Cada publicação com a hashtag representará uma hora de brincadeira, dando a oportunidade de todas as famílias participarem de seus lares. Além da proposta virtual, a ação disponibilizará 10 espaços físicos ‘Disney Brincar e Doar’ em lojas de brinquedos selecionadas por todo o Brasil.

Os espaços contarão com áreas de recreação e cronômetros, presentes em capitais como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador, Manaus, dentre outras. Ao entrar na instalação para brincar, haverá uma contagem para registrar as horas, a fim de contabilizar nas reversões das doações.

Em São Paulo, A Disney Brasil instalará um “Brinquedômetro” na Avenida Paulista, na altura do número 1776. Será um painel informativo com a possibilidade de visualizar o total de horas brincadas e a correspondente quantia em reais que será doada ao Instituto Gerando Falcões.

Como parte de promover a campanha, nos dois últimos domingos do mês (15 e 22), o local do “Brinquedômetro” será palco para duas ações da Blitz Rádio Disney. As atrações terão quizzes, premiações ao vivo e sorteios, em parceria com a Rádio Disney.