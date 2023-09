Os mistérios e sucessos da cantora irlandesa Enya

Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, mais conhecida como Enya, nasceu na pitoresca Gaoth Dobhair, na Irlanda, em 17 de maio de 1961. Com uma carreira musical notável, sua jornada artística é repleta de sucessos, mistério e homenagens.

Uma das homenagens mais singulares veio do espaço, quando um asteroide foi batizado com seu nome pelo astrônomo Antonín Mrkos, em 1978.

Enya alçou a fama em 1988 com o lançamento do álbum ?Watermark?, que vendeu incríveis 80 milhões de cópias e a levou ao topo das paradas musicais em todo o mundo. Sua voz doce e celestial tornou a música celta amada por todos na década de 1990.

Enya Album Watermark Imagem: reprodução Instagram

No entanto, a fama também trouxe momentos peculiares. Em 1996, um homem com uma foto de Enya pendurada no pescoço se feriu com uma adaga após visitar o pub dos pais da cantora.

Enya ganhou notoriedade ao recusar inicialmente a trilha sonora de ?Titanic?, mas mais tarde aceitou contribuir para a épica saga ?O Senhor dos Anéis?, conquistando uma indicação ao Oscar.

Com mais de 40 milhões de discos vendidos até o ano 2000, Enya provou ser uma das artistas mais bem-sucedidas de sua geração.

Seu single ?Only Time? marcou os corações após os eventos de 11 de setembro de 2001, quando foi usado como trilha sonora de uma homenagem emocional.

Enya também demonstrou sua generosidade ao lançar uma versão especial de sua música para arrecadar fundos para as famílias das vítimas desse ataque.

A busca incessante da privacidade levou Enya a viver reclusa em um castelo em Dublin, mas essa escolha não impediu que ela continuasse a criar música emocionante. Embora tenha lançado seu último álbum de estúdio, ?Dark Sky Island?, em 2015, os fãs aguardam ansiosamente novas composições dessa artista singular.

Enya é uma figura misteriosa e independente que deixou uma marca indelével na indústria musical. Sua música etérea e inovadora trouxe um sopro de New Age para o mundo, enquanto sua fortuna pessoal estimada em US$ 150 milhões a coloca como uma das mulheres mais ricas da música.

Esta mulher notável da Irlanda é uma verdadeira lenda da música, com uma carreira repleta de prêmios e reconhecimentos, incluindo quatro Grammy Awards. Seu legado transcende a música, e sua influência perdurará por gerações. Enya é, verdadeiramente, uma joia única na coroa da música mundial.