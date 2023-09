Não foi a primeira vez: Sandy e Lucas Lima tiveram dois rompimentos antes do casamento acabar

O anúncio do fim do casamento da cantora Sandy com o marido, o músico Lucas Lima, pegou a todos desprevenidos, já que nunca deram qualquer pista de que o relacionamento deles não ia bem.

Entretanto, essa não foi a primeira vez que Sandy e Lucas Lima se afastaram desde que começaram um relacionamento, há cerca de 24 anos. Houve dois rompimentos anteriores, quando ainda eram namorados.

O primeiro, segundo contou a própria Sandy, ocorreu nos primeiros meses de namoro, quando Lucas ainda morava em Porto Alegre e ela, em Campinas. “No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando”, disse em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod.

O segundo foi em 2002 e o motivo foi o excesso de brigas. “A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas rotinas”, disse Sandy.

LEIA TAMBÉM: Jornal revela que decisão de término entre Sandy e Lucas Lima partiu dele

A terceira e última, o fim do casamento, não teve nada a ver com agendas ou com brigas, mas com o esfriamento da relação, que já vinha morna há alguns anos, e foi o próprio Lucas que teria sugerido que era a hora de terminar o relacionamento.

Em uma última tentativa de resgatar o casamento, eles viajaram de férias para a França, na companhia do filho, Theo, de 9 anos, mas depois de conversarem chegaram à decisão de terminar.

“Não teve briga, mágoa, traumas... a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, escreveram os dois em suas redes sociais.