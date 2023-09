Na onda dos divórcios de famosos, Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciam fim do casamento

Na esteira dos famosos que anunciaram o fim do casamento nos últimos dias, como Sandy e Lucas Lima, Lexa e Guimê, Ana Castela e Gustavo Mioto e Paula Fernandes e Rony Cecconello, mais um famoso anuncia a separação

Desta vez foi o ator Dalton Vigh quem divulgou o fim do casamento de 10 anos com Camila Czerkes, relacionamento que tem como fruto os gêmeos Arthur e David, de 7 anos, que serão criados em guarda compartilhada, de acordo com a assessoria do ator.

O casal não se pronunciou pelas redes sobre o fim do relacionamento e o motivo do rompimento também não foi divulgado.

Vigh começou a carreira na extinta TV Manchete e depois ganhou fama com a novela “O Clone”, na Globo e “Pérola Negra”, no SBT. O ator tem estreia prevista ainda na última temporada da série “Dom”, da Prime Vídeo, provavelmente em 2024.

‘Dia Nacional do Término dos Famosos’

Ontem, o anúncio do fim do relacionamento de três casais famosos levou os internautas a apelidarem a segunda-feira de ‘Dia Nacional do Término dos Famosos’.

Em tom de brincadeira, muitos até chegaram a sugerir que a data se transformasse em feriado nacional, enquanto outros buscavam um culpado para a onda de separações entre cantores e atores. “É tudo culpa do calor”, chegou a sugerir um dos internautas.

Inseparáveis

Após a lista dos famosos separados, os internautas cogitaram criar uma lista dos casais que não podem se separar, os “Inseparáveis”, liderada por Taís Araújo e Lázaro Ramos, Gracyanne Barbosa e Belo e Luciano Huck e Angélica, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e Thaís Fersoza e Michel Teló.