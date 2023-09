Matthew McConaughey busca ordem de restrição contra fã "obcecada e desequilibrada"

O ator Matthew McConaughey está enfrentando uma situação perturbadora envolvendo uma fã obcecada, e ele está tomando medidas legais para proteger sua família. Segundo documentos legais obtidos pelo The Blast, McConaughey alega que uma mulher com problemas de saúde mental tem assediado e ameaçado tanto ele quanto sua esposa, Camila Alves McConaughey.

O ator revelou que o assédio começou em abril de 2022, inicialmente com cartas, e-mails e ações judiciais que ele descreveu como "frívolas e delirantes". Ele afirma que essas ações tinham o objetivo de atraí-lo para o tribunal e forçar um contato direto.

No entanto, a situação agravou-se com o tempo, levando McConaughey a solicitar uma ordem de restrição. Ele expressou preocupação com um evento de lançamento de seu livro infantil, agendado para a semana de 9/11, para o qual a fã obcecada comprou ingressos.

McConaughey considera que a sua presença representa uma ameaça a todos os presentes.

Matthew McConaughey granted restraining order from stalker by judge. https://t.co/EAP98ZyV0z — Daily Caller (@DailyCaller) September 24, 2023

A preocupação do ator é compreensível, pois a mulher também teria enviado um "e-mail ameaçador" para uma livraria antes do evento, o qual foi encaminhado para a equipe do ator.

O processo judicial revelou que uma investigação sobre a pessoa em questão revelou um histórico de problemas de saúde mental e um período de internação em um hospital psiquiátrico.

Apesar dos pedidos para cessar o contato, ela continua enviando comunicações perturbadoras para a equipe de McConaughey e terceiros preocupados com seus comportamentos futuros em eventos públicos.

McConaughey expressou sua preocupação com a segurança de sua família, temendo que a mulher possa causar danos físicos, considerando seu comportamento assustador e delirante. Ele enfatizou que instruiu suas seguranças e equipe para serem gentis, mas deixou claro que ele não deseja comunicação com ela.

Nesse processo legal, o ator busca proteção tanto para si quanto para sua esposa, Camila Alves, e filhos.