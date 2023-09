Kourtney Kardashian recebe críticas de prefeito por chá de bebê

Kourtney Kardashian surpreendeu a todos no último fim de semana ao realizar um chá de bebê temático da Disney. Via stories do Instagram no domingo, a celebridade compartilhou seu dia especial celebrando a chegada de ?baby Barker?.

As imagens compartilhadas nas redes sociais de Kourtney Kardashian deram aos fãs um vislumbre de panquecas com formato de Mickey Mouse, um quarteto de barbeiros e decorações inspiradas na Disneyland, incluindo bandeiras coloridas e balões, além de um suco verde ?Alice no País das Maravilhas?. O evento também contou com uma Árvore dos Desejos e um bolo com tema do Steamboat Willie.

Os irmãos da criadora do Lemme também estiveram presentes na festa, acompanhados de seus filhos. Khloé Kardashian e Kim Kardashian compartilharam fotos do evento em suas redes sociais.

No entanto, esse baby shower espetacular veio logo após uma controvérsia envolvendo o prefeita de Malibu, Bruce Silverstein. Ele acusou Kourtney de distorcer a realidade ao representar mal um evento realizado no sábado.

Silverstein afirmou que a estrela grávida teria mentido em sua solicitação de permissão para o evento de bem-estar realizado em propriedade particular, alegando que o evento teria sido organizado pelo proprietário da casa. No entanto, uma fonte informou ao Page Six que o evento contou com ?não mais que 100 convidados?.

O político, visivelmente incomodado, escreveu: ?Entendo que o evento tenha sido representado como um baby shower organizado pelo proprietário da propriedade. Ambas as representações vão contra o que o planejador do evento me disse, que a casa estava sendo alugada para um evento de influenciadores?. Ele também acrescentou que isso ?não é uma boa imagem para a cidade?.

Até o momento, nem Silverstein nem os representantes de Kourtney responderam aos pedidos de comentários do Page Six.

Apesar da controvérsia, Kourtney Kardashian não deixou de exibir sua barriga de grávida no baby shower de domingo. Ela usou um look completo de pele de cobra, complementado por óculos de sol pretos e orelhas de Mickey Mouse.

Seu marido, Travis Barker, também estava presente, usando uma máscara facial preta após testar positivo para COVID na sexta-feira. O membro do Blink-182, de 47 anos, retornou antecipadamente da turnê europeia da banda para apoiar sua esposa, que passou por uma ?cirurgia fetal urgente?.

Esse será o quarto filho de Kourtney, que já é mãe de Mason, 13, Penelope, 11, e Reign, 8, com Scott Disick. Barker, por sua vez, é pai de Landon, 19, e Alabama, 17, além de ser ex-padrasto da filha de 24 anos de Shanna Moakler, Atiana. O casal revelou a notícia da gravidez em junho de 2022.