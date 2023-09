Kim e North vestem roupas iguais para celebrar o chá de bebê temático da Kourtney

North West, a pré-adolescente que odeia os paparazzi, é adorada no TikTok e uma presença constante nas primeiras filas dos eventos, está continuando sua educação fashion. Recentemente, ela foi vista vestindo uma surpreendente combinação de roupas igual à de sua mãe, Kim Kardashian.

Conhecida por sua escolha eclética de roupas, essa jovem de 10 anos possui um senso de estilo individual que rivaliza com o de pessoas três vezes mais velhas do que ela - e uma rotina de cuidados com a pele extensa (e cara).

Apesar de repetidamente declarar ?sem fotos? quando confrontada com as centenas de câmeras com as quais sua família tem que lidar, North é frequentemente flagrada viajando pelo mundo, muitas vezes na companhia de sua melhor amiga e prima, Penelope Disick.

Recentemente, ela foi flagrada com Kim em casa, em Los Angeles, as duas se preparando para comparecer ao chá de bebê temático da tia Kourtney Kardashian Barker.

Em homenagem à Minnie Mouse, a dupla usava sapatos de plataforma pretos, saias pretas (de couro ou imitação de couro) e uma camiseta neon com detalhes em preto. Uma pequena divergência do estilo usual de North, que inclui jeans largos, blazers oversized, camisas de rugby ou camisetas. A combinação foi um aceno sutil ao tema da festa sem exageros. Sem estranharem uma verificação de estilo, as duas posaram felizes para a história do Instagram de Kim.

Sem-titulo-34

O chá de bebê, que foi realizado na casa de Kourtney em Los Angeles, apresentou tudo com o tema Disney - de patês em forma de ratos a shots de suco verde inspirados em Alice no País das Maravilhas. Organizado pela planejadora de eventos favorita das Kardashians, Mindy Weiss, a casa havia sido transformada para celebrar o ?Bebê Barker?.

Kourtney, provavelmente a maior fã da Disney entre todos, usava um conjunto de estampa de cobra e um par de orelhas do Mickey para celebrar a chegada iminente de seu pacotinho de alegria.

O amor da família Kardashian por tudo relacionado à Disney é bem documentado, com frequentes visitas à Disneyland e fantasias de Halloween dedicadas compartilhadas em seus programas e mídias sociais. Agora, o programa deles, ?The Kardashians?, é transmitido exclusivamente nos serviços de streaming da Disney+, enfatizando o carinho da família por tudo relacionado a Walt Disney.