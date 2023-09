Jornal revela que decisão de término entre Sandy e Lucas Lima partiu dele

Após 15 anos de casamento, Sandy e Lucas Lima anunciaram o término nesta segunda-feira (25), deixando o público e principalmente os fãs do casal chocados.

Porém, segundo o jornal ‘Extra’, a relação já estava fria há algum tempo. De acordo com o site, a decisão do término partiu de Lucas.

Inclusive, o anúncio do término foi publicado minutos antes em sua rede social e só depois no perfil de Sandy.

No total, o ex-casal esteve junto por 24 anos, sendo 15 deles de casamento. Uma viagem para a França ao lado do filho Theo, de 9 anos, foi uma tentativa de reacender a relação, revelou o site.

Lucas foi visto no festival The Town sozinho. Durante o show de Bruno Mars, que tocou ‘Evidências’, música do sogro Xororó com o irmão Chitãozinho, o músico curtiu separado da família da até então esposa, que estava na plateia.

O Extra também revela que fontes próximas disseram que a relação do casal esfriou. Isso também pode ser observado na publicação comemorando a união, que aconteceu 13 dias antes do anúncio do término.

Sandy escolheu uma foto do casal ao alto de um penhasco com o mar ao fundo e escreveu apenas “Te amo para sempre”.

“Sandy e Lucas já viviam como irmãos há tempos, mas isso ficou mais marcado este ano. Ele com os compromissos dele, ela na estrada de novo, um filho já grande. São excelentes amigos, companheiros, pais. Mas marido e mulher já não eram mais”, disse uma fonte próxima, segundo o site.

